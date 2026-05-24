Oglasio se Kremlj: Ruske snage gađale isključivo vojne ciljeve

Nisu planirani niti izvedeni udari na ukrajinsku civilnu infrastrukturu kao dio ruskih uzvratnih napada, saopšteno je iz ruskog Ministarstva odbrane.
U saopštenju se navodi da su ruske snage napale objekte ukrajinskog vojnoindustrijskog kompleksa.
"Mete su bile vojna infrastruktura, komandna mjesta kopnenih snaga, Glavna obavještajna uprava ukrajinskog Ministarstva odbrane i druga komandna mjesta ukrajinskih oružanih snaga", ističe se u saopštenju.
Dronovi ukrajinskih oružanih snaga pogodili su akademsku zgradu i studentski dom u Starobeljskom profesionalnom koledžu Luganskog državnog pedagoškog univerziteta u noći između 21. i 22. maja.
U ovom napadu poginula je 21 osoba, rođena u periodu od 2003. do 2008. godine.
(Srna)
