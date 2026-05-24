Još jedna tragedija u rudniku: Najmanje 28 ljudi poginulo i Angoli

Najmanje 28 ljudi poginulo je u klizištu u ilegalnom rudniku zlata u sjevernoj provinciji Bengo u Angoli, saopštile su lokalne vlasti.
Portparol policije Gaspar Luis Inasio rekao je da je među stradalima 13 članova iste porodice, dodajući da se dvije osobe vode kao nestale.
On je rekao da su operacije potrage i spasavanja u toku dok vlasti rade na pronalaženju mogućih žrtava zarobljenih u urušenom rudniku.
Fransisko Rodriges, zdravstveni nadzornik u Centralnoj bolnici Bengo, rekao je da su na liječenje primljene tri povrijeđene osobe i da je njihovo stanje stabilno.
Prema njegovim riječima, sva tri pacijenta su svjesna i van životne opasnosti, bez neposredne potrebe za premještajem u druge medicinske ustanove.
