Logo
Large banner

Još jedna tragedija u rudniku: Najmanje 28 ljudi poginulo i Angoli

Autor:

ATV
24.05.2026 17:42

Komentari:

0
Рудник
Foto: Oscar Sánchez/Pexels

Najmanje 28 ljudi poginulo je u klizištu u ilegalnom rudniku zlata u sjevernoj provinciji Bengo u Angoli, saopštile su lokalne vlasti.

Portparol policije Gaspar Luis Inasio rekao je da je među stradalima 13 članova iste porodice, dodajući da se dvije osobe vode kao nestale.

On je rekao da su operacije potrage i spasavanja u toku dok vlasti rade na pronalaženju mogućih žrtava zarobljenih u urušenom rudniku.

Ватрогасци Сарајево

Hronika

Požar u centru Sarajeva: Zapalilo se smeće u stanu, vatrogasci morali provaliti

Fransisko Rodriges, zdravstveni nadzornik u Centralnoj bolnici Bengo, rekao je da su na liječenje primljene tri povrijeđene osobe i da je njihovo stanje stabilno.

Prema njegovim riječima, sva tri pacijenta su svjesna i van životne opasnosti, bez neposredne potrebe za premještajem u druge medicinske ustanove.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

rudnik

tragedija

Urušavanje rudnika

Angola

nesreća

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Предсједник САД-а Доналд Трамп стиже у Бијелу кућу у петак, 22. маја 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp: Blokada Irana na snazi dok se ne postigne sporazum

3 h

0
Срушила се зграда у изградњи на Филипинима.

Svijet

Raste broj nestalih u urušavanju zgrade na Filipinima, ima mrtvih

4 h

0
У току велика промјена у банци - клијенти не могу дићи новац

Svijet

U toku velika promjena u banci - klijenti ne mogu dići novac

4 h

0
Члан медицинског особља, у заштитној опреми, хода да прими америчког љекара који је био у контакту са људима зараженим еболом у болницу у Прагу, Чешка Република, у четвртак, 21. маја 2026.

Svijet

Strah od širenja ebole: Afrička zemlja obustavila letove i pojačala kontrole

4 h

0

  • Najnovije

20

18

Šest mladića iz Crne Gore privedeno zbog srpske zastave

20

07

Kazna 2.500 evra ako nosite japanke: Evo na kojim destinacijama

19

57

Jeziv prizor kod Pančeva: Vatra guta autobus, ljudi se jedva evakuisali

19

35

Teretane na otvorenom omiljeno mjesto za rekreaciju mnogih građana

19

35

Iran pristao na američke uslove?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner