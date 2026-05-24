Tramp: Blokada Irana na snazi dok se ne postigne sporazum

24.05.2026 17:26

Предсједник САД-а Доналд Трамп стиже у Бијелу кућу у петак, 22. маја 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP/Jose Luis Magana

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da blokada Irana ostaje na snazi dok ne bude postignut sporazum.

Tramp je naveo da je diplomatskim predstavnicima rekao da ne žure sa sporazumom sa Iranom.

"Blokada će ostati na snazi dok se sporazum ne postigne, sertifikuje i potpiše. Obje strane moraju da odvoje vrijeme i da to urade kako treba", napisao je Tramp na mreži "Truth Social".

On je istakao da ne može biti grešaka.

"Naš odnos sa Iranom postaje mnogo profesionalniji i produktivniji", ocijenio je Tramp.

(SRNA)

