Apel nakon tragedije na Romaniji: Planina ne prašta greške, koristite pomoć vodiča

Autor:ATV
Komentari:0
Turistička organizacija grada Istočno Sarajevo izrazila je žaljenje povodom tragične nesreće na Romaniji u kojoj je danas stradala jedna osoba.
Iz Turističke organizacije apelovali suda se na via feratama i u planinama isključivo boravi u pratnji licenciranih planinarskih vodiča.
"Još jednom apelujemo na sve posjetioce da prilikom boravka na planini i kretanja u zonama visokih stijena budu posebno oprezni i isključivo u pratnji obučenih i kvalifikovanih vodiča jer planina ne prašta greške", naveli su iz Turističke organizacije.
Napomenuli su da je nastradalo lice u trenutku pada završilo penjanje i palo sa obližnjeg vidikovca, odnosno nije bilo na via ferati.
Hronika
Tragedija na Romaniji: Muškarac nastradao prilikom pada sa Crvenih stijena
Porodici i bližnjima stradalog gradska Turistička organizacija uputila je iskreno saučešće.
Podsjećamo, jedna osoba je stradala prilikom pada sa Crvenih stijena na Romaniji, rečeno je Srni u Policijskoj upravi Istočno Sarajevo.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
4 h0
Hronika
5 h1
Hronika
7 h0
Hronika
9 h0
Najnovije
20
18
20
07
19
57
19
35
19
35
Trenutno na programu