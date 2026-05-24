Apel nakon tragedije na Romaniji: Planina ne prašta greške, koristite pomoć vodiča

24.05.2026 17:08

Црвене стијене, планина Романија
Foto: Wikipedia

Turistička organizacija grada Istočno Sarajevo izrazila je žaljenje povodom tragične nesreće na Romaniji u kojoj je danas stradala jedna osoba.

Iz Turističke organizacije apelovali suda se na via feratama i u planinama isključivo boravi u pratnji licenciranih planinarskih vodiča.

"Još jednom apelujemo na sve posjetioce da prilikom boravka na planini i kretanja u zonama visokih stijena budu posebno oprezni i isključivo u pratnji obučenih i kvalifikovanih vodiča jer planina ne prašta greške", naveli su iz Turističke organizacije.

Napomenuli su da je nastradalo lice u trenutku pada završilo penjanje i palo sa obližnjeg vidikovca, odnosno nije bilo na via ferati.

Porodici i bližnjima stradalog gradska Turistička organizacija uputila je iskreno saučešće.

Podsjećamo, jedna osoba je stradala prilikom pada sa Crvenih stijena na Romaniji, rečeno je Srni u Policijskoj upravi Istočno Sarajevo.

