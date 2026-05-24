UZNEMIRUJUĆE Kamere snimile trenutak pucnjave u restoranu na Novom Beogradu

Sigurnosne kamere u restoranu "Džeri" na Novom Beogradu snimile su kako napadač ispaljuje hice u vlasnika lokala G. S., u trenutku dok on sjedi za stolom i priča sa muškarcem koji sjedi prekoputa njega.

Podsjetimo, jezivi napad, u kojem je vlasnik restorana teško ranjen, dogodio se u četvrtak 21. maja, u prijepodnevnim satima.

Kobnog dana napadač je, kao što se vidi na snimku, sjedio sam za stolom, sa kačketom na glavi i gledao je u pravcu G. S.

U jednom trenutku sagovornik G. S., koji je sjedio napadaču okrenut leđima, se pomjera u stolici i sjeda iskosa, kako bi prekrstio noge. Nedugo potom napadač osmatra lijevo-desno, a potom ispod stola izvlači pištolj i dok još sjedi, kreće da puca u vlasnika restorana. Potom ustaje i kreće ka stolu gdje je G. S. sjedio i ponovo ispaljuje hice.

U lokalu je nastala opšta pometnja, a napadač, nakon što je prišao stolu gdje je vlasnik sjedio, se okreće i izlijeće iz lokala.

Podsjetimo, policija je ubrzo privela Mihajlo D. (24) zbog sumnje da je upravo on mladić koji je sjedio u lokalu i ispalio hice u G. S. Prilikom saslušanja u Višem javnom tužilaštvu, Mihajlo D. je negirao krivično djelo koje mu se stavlja na teret, ali nije želio da detaljno iznosi odbranu.

Prema riječima izvora bliskog istrazi, osumnjičenom Mihajilu D. su navodno platili basnoslovnu sumu novca kako bi izvršio likvidaciju koja se, pukom srećom, završila samo sa lakšim posljedicama. Naime, G. S. zadobio je tjelesne povrede u vidu prostrijelnih i ustrijelnih rana na obje noge i desnoj podlaktici. On je nakon pucnjave prebačen u bolnicu.

Snimak pucnjave možete pogledati ovdje.