Logo
Large banner

UZNEMIRUJUĆE Kamere snimile trenutak pucnjave u restoranu na Novom Beogradu

Autor:

ATV
24.05.2026 14:49

Komentari:

1
Пуцњава у ресторану ''Џери'' на новом Београду.
Foto: Telegraf video/Screenshot

Sigurnosne kamere u restoranu "Džeri" na Novom Beogradu snimile su kako napadač ispaljuje hice u vlasnika lokala G. S., u trenutku dok on sjedi za stolom i priča sa muškarcem koji sjedi prekoputa njega.

Podsjetimo, jezivi napad, u kojem je vlasnik restorana teško ranjen, dogodio se u četvrtak 21. maja, u prijepodnevnim satima.

Скупштина Уједињене Српске

Republika Srpska

U Banjaluci Skupština Ujedinjene Srpske: Važne poruke zajedništva

Kobnog dana napadač je, kao što se vidi na snimku, sjedio sam za stolom, sa kačketom na glavi i gledao je u pravcu G. S.

U jednom trenutku sagovornik G. S., koji je sjedio napadaču okrenut leđima, se pomjera u stolici i sjeda iskosa, kako bi prekrstio noge. Nedugo potom napadač osmatra lijevo-desno, a potom ispod stola izvlači pištolj i dok još sjedi, kreće da puca u vlasnika restorana. Potom ustaje i kreće ka stolu gdje je G. S. sjedio i ponovo ispaljuje hice.

U lokalu je nastala opšta pometnja, a napadač, nakon što je prišao stolu gdje je vlasnik sjedio, se okreće i izlijeće iz lokala.

Podsjetimo, policija je ubrzo privela Mihajlo D. (24) zbog sumnje da je upravo on mladić koji je sjedio u lokalu i ispalio hice u G. S. Prilikom saslušanja u Višem javnom tužilaštvu, Mihajlo D. je negirao krivično djelo koje mu se stavlja na teret, ali nije želio da detaljno iznosi odbranu.

европа континент

Svijet

Evropa do kraja maja obara rekorde

Prema riječima izvora bliskog istrazi, osumnjičenom Mihajilu D. su navodno platili basnoslovnu sumu novca kako bi izvršio likvidaciju koja se, pukom srećom, završila samo sa lakšim posljedicama. Naime, G. S. zadobio je tjelesne povrede u vidu prostrijelnih i ustrijelnih rana na obje noge i desnoj podlaktici. On je nakon pucnjave prebačen u bolnicu.

Snimak pucnjave možete pogledati ovdje.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Pucnjava

Novi Beograd

restoran

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Новак Ђоковић враћа лопту Дину Призмићу током меча на Отвореном тениском турниру Италије у Риму, петак, 8. маја 2026.

Tenis

Gdje možete gledati prvi meč Đokovića na Rolan Garosu

2 h

0
Радосна сјевојчица се игра са љубичастим аутићем играчком по сунчаном дану у парку.

Porodica

Ovo ime za djevojčice je u posljednje vrijeme sve više popularno: ''Ona koja je vesela i mila''

2 h

0
Предсједник Републике Српске на састанку са америчким конгресменима у Источном Сарајеву.

Republika Srpska

Karan sa američkim kongresmenima: Srpska dosljedna poštovanju Dejtona

2 h

4
Дјевојка која је прехлађена лежи у кревету

Region

Objavljeno koliko je u Hrvatskoj ljudi umrlo od sezonske gripe: Oboljelo više od 40.000 ljudi

3 h

0

Više iz rubrike

Пријетио полицији на Фејсбуку па ухапшен - није му први пут

Hronika

Prijetio policiji na Fejsbuku pa uhapšen - nije mu prvi put

4 h

0
Аутомобил полиције ФБиХ

Hronika

Sudar u Sarajevu, povrijeđeni hitno hospitalizovani

6 h

0
Ново хапшење због убиства Александра Нешовића: Конобар крио саучеснике?

Hronika

Novo hapšenje zbog ubistva Aleksandra Nešovića: Konobar krio saučesnike?

8 h

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Hronika

Krvava noć u Beogradu: Dva mladića teško ranjena nožem ispred splava

9 h

0

  • Najnovije

17

08

Apel nakon tragedije na Romaniji: Planina ne prašta greške, koristite pomoć vodiča

17

07

Poljoprivrednik iz Bijeljine Zdravko Perić napravio pokretni kokošinjac

17

02

Tramvaj iskočio iz šina nakon sudara sa policijskim automobilom: Haos u Zagrebu

16

53

Kod manastira u Prizrenu privedeno šest osoba

16

53

Sakić: Izvještaj SAD jasno govori da je završena izgradnja nacija, to je za BiH najvažnije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner