Detalji privođenja u Prizrenu: Mladići iz Crne Gore kažnjeni zbog srpske zastave

24.05.2026 18:03

Foto: Ron Lach/Pexels

Šest mladića iz Crne Gore privedeno je ispred porte Manastira Svetih Arhangela kod Prizrena nakon što su pokušali da se fotografišu sa zastavom Srbije na uzvišenju iznad manastirskog kompleksa.

Mladiće je privela takozvana kosovska policija koja ih je poslije napisanih kazni pustila na slobodu.

Incident se dogodio za vrijeme održavanja tradicionalne smotre folklora "U susret Vidovdanu" u kompleksu manastira, piše Kosovo onlajn.

Smotra folklora "U susret Vidovdanu" tradicionalno označava početak Vidovdanskih svečanosti i jedan je od značajnijih događaja za očuvanje nematerijalnog kulturnog nasljeđa Kosova i Metohije.

Manifestacija već četvrt vijeka okuplja kulturno-umjetnička društva sa ciljem očuvanja srpske tradicije, pjesme i igre.

Ove godine obilježava se i decenija njenog održavanja u kompleksu Manastira Svetih Arhangela.

(SRNA)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

