Jeziv prizor kod Pančeva: Vatra guta autobus, ljudi se jedva evakuisali

24.05.2026 19:57

Foto: Zdravo Pančevo

Večeras oko 19 sati zapalio se autobus Pantransporta na relaciji Padina - Pančevo.

Požar se dogodio na teritoriji Crepaje, piše Zdravo Pančevo.

Prema svjedočenju sagovornika Lazara Filipovića, koji se zatekao u autobusu zajedno sa još 7-8 putnika, niko nije povrijeđen.

"U toku vožnje je počelo da dimi, vozač je brzo zaustavio autobus i svi smo izašli prije nego što se vatra proširila. Intervenisali su vatrogasci, to sam uspio da vidim prije nego što mi je stigao drugi prevoz" rekao je Lazar.

Za sada nije poznato kako je do požara došlo.

/ZdravoPančevo/

