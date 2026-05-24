Dr Matić tvrdi da je ovo najštetnija namirnica u istoriji civilizacije

24.05.2026 14:57

Доктор Момчило Матић
Doktor Momčilo Matić govorio je o značaju doručka za ljudski organizam i otkrio koja je to najštetnija namirnica po zdravlje čovjeka u istoriji civilizacije.

Doručak se često naziva najvažnijim obrokom, a ljekari ističu da ono što unesemo u organizam ujutru direktno utiče na našu energiju, raspoloženje i metabolizam.

Preskakanje doručka ili izbor pogrešnih namirnica može se odraziti tokom cijelog dana – od pada koncentracije do nagona za prejedanjem kasnije. Zato je pažljiv izbor prvog obroka ključno ulaganje u dobro jutro i uspješan dan.

O značaju pravilnog doručka govorio je i doktor Momčilo Matić u podkastu "Emir Stejt Balkan", naglašavajući da nije svejedno čime započinjemo dan.

Prema njegovim riječima, ono što unesemo kao prvu namirnicu ima veliki uticaj na zdravlje, probavu i cjelokupno funkcionisanje organizma.

"Doručak treba da bude najvažniji obrok. Ujutru kad ustanemo, naš želudac bi trebalo da bude prazan. Prvo treba da popijemo čistu vodu, bez limuna i dodataka, jer kad se popije sa limunom počinje varenje, a ako se uzme čista voda, neće početi varenje", u tome je ključ, objasnio je dr Matić i dodao:

"Ako prvo uzmemo kafu ili alkohol, kofein će da izbaci više vode iz tijela nego što smo unijeli kroz kafu. Prvo voda, pa čaj, a onda voće (3, 4 vrste voća je sasvim dovoljno), bez pahuljica i sličnih gluposti. Kad uzmemo voće na prazan želudac, poslije vode i nekog čaja, naše ćelije će dobiti dovoljno nutrijenata, minerala, vitamina i oksidovane vode i to je to. Ne treba nam 5 obroka", smatra doktor, piše "žena blic".

Najštetnija namirnica

Doktor je otkrio i koja je najštetnija namirnica i to, kako kaže, u istoriji civilizacije.

"Rafinisani šećer je najštetnija namirnica u istoriji ljudske civilizacije", kaže doktor i zaključuje:

"On nam krade minerale iz tijela, smanjuje apsorpciju u organizam".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

