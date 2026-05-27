Oglasilo se Ministarstvo: Povećanje materinskog dodatka sa 406 na 746 KM

Autor:ATV
Komentari:2
Materinski dodatak u Republici Srpskoj povećan je sa 406 na 746 maraka, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.
"Za oko 3.900 majki koje su trenutno korisnice materinskog dodatka u Republici Srpskoj slijedi značajno povećanje iznosa ovog prava, i to za oko 84 odsto. Umjesto dosadašnjih 406 KM, korisnice materinskog dodatka ubuduće će primati 746 KM. Za realizaciju ove mjere u ovoj godini biće izdvojeno dodatnih 8.000.000 KM", navode iz Ministarstva i dodaju:
"Na ovaj način Vlada Republike Srpske nastavlja sa planiranim konkretnim mjerama podrške porodicama, majčinstvu, pronatalitetnoj politici, kao i unapređenja sistema dječije zaštite".
Društvo
Veliko povećanje: Materinski dodatak u Srpskoj skočio na 746 KM
Kako su naveli iz Ministarstva, materinski dodatak predstavlja jedno od najvažnijih prava iz sistema dječije zaštite i namijenjen je prvenstveno nezaposlenim porodiljama i majkama, kao podrška u prvim mjesecima nakon rođenja djeteta.
"Povećanjem materinskog dodatka Vlada Republike Srpske jasno pokazuje da su podrška porodici i briga o majkama i djeci među najvažnijim prioritetima institucija Republike Srpske.
Pitanja unapređenja položaja porodica, majki i djece u Republici Srpskoj moraju biti iznad političkih zloupotreba i predmet odgovorne i ozbiljne politike koju Vlada Republike Srpske u kontinuitetu sprovodi", navode iz Ministarstva.
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske podsjeća i da su u toku aktivnosti na izradi novog Zakona o dječijoj zaštiti, kojim će dodatno biti unaprijeđen sistem dječije zaštite u Republici Srpskoj.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
1 h0
Društvo
1 h0
Društvo
2 h0
Društvo
2 h0
Najnovije
17
58
17
54
17
45
17
41
17
35
Trenutno na programu