Oglasilo se Ministarstvo: Povećanje materinskog dodatka sa 406 na 746 KM

Materinski dodatak u Republici Srpskoj povećan je sa 406 na 746 maraka, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

"Za oko 3.900 majki koje su trenutno korisnice materinskog dodatka u Republici Srpskoj slijedi značajno povećanje iznosa ovog prava, i to za oko 84 odsto. Umjesto dosadašnjih 406 KM, korisnice materinskog dodatka ubuduće će primati 746 KM. Za realizaciju ove mjere u ovoj godini biće izdvojeno dodatnih 8.000.000 KM", navode iz Ministarstva i dodaju:

"Na ovaj način Vlada Republike Srpske nastavlja sa planiranim konkretnim mjerama podrške porodicama, majčinstvu, pronatalitetnoj politici, kao i unapređenja sistema dječije zaštite".

Društvo Veliko povećanje: Materinski dodatak u Srpskoj skočio na 746 KM

Kako su naveli iz Ministarstva, materinski dodatak predstavlja jedno od najvažnijih prava iz sistema dječije zaštite i namijenjen je prvenstveno nezaposlenim porodiljama i majkama, kao podrška u prvim mjesecima nakon rođenja djeteta.

"Povećanjem materinskog dodatka Vlada Republike Srpske jasno pokazuje da su podrška porodici i briga o majkama i djeci među najvažnijim prioritetima institucija Republike Srpske.

Pitanja unapređenja položaja porodica, majki i djece u Republici Srpskoj moraju biti iznad političkih zloupotreba i predmet odgovorne i ozbiljne politike koju Vlada Republike Srpske u kontinuitetu sprovodi", navode iz Ministarstva.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske podsjeća i da su u toku aktivnosti na izradi novog Zakona o dječijoj zaštiti, kojim će dodatno biti unaprijeđen sistem dječije zaštite u Republici Srpskoj.