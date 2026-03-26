Pokolj Srba u Sijekovcu ledi krv u žilama: 34 godine od monstruoznog zločina

Pokolj Srba u Sijekovcu ledi krv u žilama. Na kućnom pragu, baka Milja, gledala je ubistvo svoja tri sina i supruga. Starica i danas zanijemi od bola. Pred očima su joj slike monstruoznog zločina. Sa sobom će ih ponijeti u grob. Milja je simbol stradanja srpske majke. I zato joj je na 34-godišnjicu uručeno priznanje "Milunka Savić".

"Sine, ja sam svoju djecu pogubila. Predstavlja mi sve, kad pogledam u ovo ja se dobro osjetim", kaže Milja Zečević, majka ubijenih Petra, Vase i Milana.

Najviše me progoni to stradali su ni za šta, zato što su nosili srpsko ime. U svom dvorištu došli su komšije sa kojim su rasli i školovali se", rekla je Jelica Zečević, supruga ubijenog Milana Zečevića, Sijekovac, Brod.

Sve pamti i Saša Milošević. Tada je imao 10 godina. Njemu su ubijeni otac i dvojica braće.

"Prepoznali smo tu nekih komšija Hrvata i Muslimana. Vidio sam ubistvo Jovana Zečevića najstariji član porodice Zečević. Njega je ubio Zemir Kovačević, on je jedini optužen za ove zločine sve. To sam vidio lično ubistvo", rekao je Saša Milošević, sin i brat ubijenih Miloševića, Sijekovac, Brod.

Milja je izdržala nadljudski bol. I to nikada nećemo zaboraviti – poruka je zvaničnika Srpske i Srbije sa ognjišta jedne od najstradalnijih srpskih porodica u novijoj istoriji.

"Mi smo došli u njenu kuću da se poklonimo senima njenih najmilijih i da joj kažemo da ni Srbija ni Srpska njenu žrtvu nisu zaboravili. Neka je slava svim stradalim Sijekvčanima", rekla je Milica Đurđević Stamenkovski, ministar za rad, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja Srbije.

"Ovo je bilo prije rata. Ovdje se ovo desilo bez da je počeo rat. Ovo su bili civili. Ovi ljudi su izvedeni iz kuće, klani, mučeni ubijani. Jednostavno, živimo u ambijentu i okruženju i sve raditi da do ovoga više nikada ne dođe", rekao je Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Bio je to prvi masovni zločin koji su počinile regularne snage hrvatske vojske i paravojne muslimansko-hrvatske formacije prije početka rata. Na 34. godišnjicu u Sijekovcu je služen parastos ubijenim Srbima. Položeni su vijenci na spomen-krst ispred hrama svete velikomučenice Marine.

"Imamo ovdje činjenice ko je žrtva, žrtve su opet Srbi i to Srbi civili nevino postradali od djece do staraca. Agresori su Hrvati i Muslimani i iz ovog ovdje što se desilo možemo da zaključimo ko je kriv za početak rata", rekao je Radan Ostojić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.

"Kroz četiri ratne godine 244 su stradala borca iz Broda, veliki broj civila, bila je velika masovna i nekoliko manjih grobnica što svjedoči težinu razaranja koju je Brod podnio", rekao je Milan Zečević, načelnik opštine Brod.

Srpska pravoslavna crkva je u Diptih Svetih uvrstila Novomučenike zvorničko-tuzlanske postradale u Drugom svjetskom ratu i posljednjem Odbrambeno-otadžbinskom ratu. Time su u kalendar Svetih uvršteni i nevino postradali Sijekovčani.

Najmlađa žrtva svirepog zločina imala je 17, a najstarija 72 godine. U zločinačkom pohodu zapaljeno je 15 kuća i crkva. A narednih dana, u ovom prigradskom brodskom naselju, ubijeno je još 37 Srba.