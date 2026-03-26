Janković: Radovi na putu Sarajevo-Foča traju duže zbog nepredviđenih okolnosti

26.03.2026

11:56

Foto: Srna

Vršilac dužnosti direktora "Puteva Republike Srpske" Miroslav Janković izjavio je danas da radovi na mostu u Tuhaljima na magistralnom putu Sarajevo-Foča traju duže jer je došlo do nepredviđenih okolnosti, te je urađeno još nekoliko šipova kako bi most bio još bezbjedniji.

Janković je prilikom posjete gradilištu rekao da će nakon završetka šipova, sljedeće sedmice početi sanacija gornje konstrukcije mosta, kolovoza, pješačke staze, ograde.

"Očekujemo da će sve biti vrlo brzo pušteno u saobraćaj. Molim građane i sve učesnike za razumijevanje, ipak je bitnije da uradimo kako treba, a ne da žurimo", izjavio je Janković novinarima.

Зоран Стевановић

Republika Srpska

Uskoro završetak radova i puštanje u saobraćaj puta Sarajevo-Foča

On je dodao da su klizišta takva da je teško predvidjeti šta će se dešavati na terenu, ali će radove, zajedno za Hidroelektranom "Bistrica", izvesti kvalitetno.

Govoreći o finansijskim troškovima, Janković je naveo da će sve biti poznato krajem naredne nedjelje.

"Ne znam koliki je dio sredstava za radove koje izvode HE `Bistrica`. Mi radimo procjenu koliki će biti dio naših sredstava, do kraja naredne nedjelje imaćemo finansijske elemente i biće poznato", naveo je Janković.

Nebojša Prostran, predstavnik firme koja vrši nadzor radova, rekao je da je ovo dosta komplikovan zahvat, jer se most pomjerio, ali da je to zaustavljeno šipovima.

On je naveo da je bilo dosta problema priliko bušenja šipova, da su oni usporili radove, te da je ostalo da urade još dva.

Prostran je naveo da se radovi odvijaju kako treba, most se više ne pomjera, sada rade sanaciju preostalog dijela.

Prema njegovim riječima, za oko 25 dana do mjesec biće puštena jedna traka u saobraćaj.

Više iz rubrike

Упозорење из "Вода Српске": Опрез код ових ријека!

Društvo

Upozorenje iz "Voda Srpske": Oprez kod ovih rijeka!

3 h

0
Обиљежавање страдања Срба у Сијековцу код Брода

Društvo

Obilježavanje stradanja Srba u Sijekovcu kod Broda

3 h

0
Драма у Сарајеву: Особа упала у Миљацку, спасавање у току

Društvo

Drama u Sarajevu: Osoba upala u Miljacku, spasavanje u toku

3 h

0
МУП Српске послао обавјештење грађанима Бањалуке

Društvo

MUP Srpske poslao obavještenje građanima Banjaluke

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

34

MOK: Samo biološke žene mogu da se takmiče na olimpijskim igrama u ženskoj kategoriji

14

30

Bitno o bošnjačkoj Deklaraciji o osudi islamofobije

14

29

Šef vojske zaprijetio: Ako Izrael bude pred porazom, ulazimo u rat sa Iranom

14

13

Ako muškarac izgovara ovih osam rečenica – bježite od njega

13

56

Minić: Duel sa Stanivukovićem na dnu liste mojih prioriteta

