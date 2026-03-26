Obilježavanje stradanja Srba u Sijekovcu kod Broda

U Sijekovcu kod Broda počelo je obilježavanje 34 godine od prvog masovnog zločina nad Srbima u BiH koje su počinile regularne hrvatske snage i paravojne muslimansko-hrvatske jedinice.

Obilježavanju ovog istorijskog događaja od republičkog značaja pod nazivom "Hrvatsko-muslimanski zločin nad Srbima" prisustvuju predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Radan Ostojić, ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir, ministar za rad, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja Srbije Milica Đurđević Stamenkovski, šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić.

Obilježavanju prisustvuju i izaslanik srpskog člana Predsjedništva BiH Boško Tomić, vršilac dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Viktor Nuždić, načelnik opštine Brod Milan Zečević, predstavnici Tećeg pješadijskog Republika Srpska puka Oružanih snaga BiH, predstavnici organizacija proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata Srpske, brojni građani.

Parastos ubijenim civilima u Hramu Svete velikomučenice Ognjene Marije služi sveštenstvo Eparhije zvorničko tuzlanske.

Sijekovac

Ovaj istorijski događaj od republičkog značaja organizuje Odbor Vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova.

Pripadnici regularnih snaga Hrvatske vojske, HOS-a i lokalnih muslimansko-hravtskih snaga izvršili su 26. marta 1992. godine oružani napad na civilno stanovništvo Sijekovca ubivši devet srpskih civila iz porodica Zečević, Milošević, Trifunović i Radanović.

Sijekovac

Najmlađa žrtva imala je 17, a najstarija 72 godine.

Agresor je zapalio i uništio 15 kuća i pravoslavnu crkvu. Za zločin u Sijekovcu pravosnažno je osuđeno samo jedno lice.