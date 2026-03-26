Djevojčica napadnuta u autobusu: Mladići je udarili pa izgurali napolje

26.03.2026

21:14

Аутобус превоз
Foto: Jen/Pexels

Jedna Novosađanka podijelila je na društvenim mrežama informaciju o incidentu u kojem je, prema njenim riječima, napadnuta njena šesnaestogodišnja kćerka od strane grupe nepoznatih mladića.

Kako je navela u svojoj objavi, oni su je oko 11.45 u subotu udarili nekoliko puta u autobusu na Limanu, a potom je gurnuli napolje. Ono što najviše zabrinjava je činjenica da ih ona uopšte ne poznaje i da prije toga nije imala nikakvu komunikaciju sa njima.

Kako je navela majka d‌jevojčice (16), razlog za njenu objavu u grupi “Novosađanke” je upozorenje roditeljima, ali i poziv potencijalnim svjedocima da se jave kako bi se utvrdile okolnosti ovog događaja.

Kukavički udarac s leđa i bjekstvo

Događaj se odigrao u subotu, 21. marta, oko 11:45 časova, u ulici Narodnog fronta, na potezu od Limanskog parka ka Balzakovoj ulici u Novom Sadu. Prema objavi, d‌jevojčica je bila u autobusu (verovatno linije 4, 7 ili 11) kada ju je grupa mlađih, ćelavih osoba udarila s leđa i potom gurnula iz vozila na stajalištu.

Majka napadnute d‌jevojčice objasnila je da putnici i vozač vjerovatno nisu primijetili šta se dešava jer se sve odvilo brzo na zadnjim vratima starijeg tipa autobusa koji nije opremljen nadzornim kamerama.

Sumnja na TikTok trend

Obraćanje Novosađanke u istoimenoj Fejsbuk grupi izazvalo je lavinu komentara i reakcija, a iako zvanične potvrde o motivima napada još uvijek nema, u komentarima ispod objave sugrađanke su izrazile zabrinutost da bi ovaj slučaj mogao biti povezan sa određenim trendovima na društvenim mrežama.

Pojedini korisnici su naveli da su slični incidenti primećeni i u drugim gradovima regiona, gd‌je se nasumični napadi navodno snimaju za platformu TikTok.

Pojedini korisnici su naveli da su slični incidenti primijećeni i u drugim gradovima regiona, gd‌je se nasumični napadi navodno snimaju za platformu TikTok.

Roditelji su u komentarima takođe ukazali na opšti osjećaj nesigurnosti i bojazan za bezbjednost d‌jece. Moj sin mi stalno govori kako svačeg ima u busu i da se ne osjeća sigurno. Ima 12 godina – kratko je napisala jedna korisnica Fejsbuka.

Slučaj prijavljen policiji

Kako se dalje moglo zaključiti iz navoda majke d‌jevojčice, ona je nakon incidenta pregledana u Dečijoj bolnici, a sve je prijavljeno i policiji. Da prijavili smo policiji. Oni su uzeli izjavu, a narednih dana će nas pozvati i u stanicu da damo službenu izjavu – navela je u jednom od odgovora na mnogobrojne komentare.

Ona je apelovala i na sve koji su možda videli napad da se jave, kako bi pomogli u otkrivanju počinilaca, prenosi Blic.

