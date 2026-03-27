Vlada Srpske odlučila: Skoro 70 miliona za povećanje plata

Vlada Republike Srpske usvojila je danas set izmjena i dopuna zakona kojima je predviđeno povećanje plata budžetskim korisnicima za pet odsto od 1. aprila.

Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović rekla je na konferenciji za novinare nakon sjednice Vlade da je za ovo povećanje u budžetu neophodno 68.350.000 KM.

Ona je navela da će za povećanje plata u visokom obrazovanju biti izdvojeno 4.700.000 KM, za osnovno i srednje obrazovanje, kulturu i đački standard potrebno je obezbijediti 21.350.000 KM.

Kada je riječ o pravosuđu, ovim povećanjem nisu obuhvaćeni sudije i tužioci, kojima su plate već povećane od 1. januara, već samo osoblje koje radi u pravosuđu i za to je potrebno 4.230.000 KM.

U MUP-u se, kaže, ne povećavaju se plate za policiji i ovlaštena lica, već za lica koja rade u policiji, a nemaju ovlaštenje za deset odsto i za to nam je potrebno 3.370.000 KM.

Kada je riječ o organima uprave predviđeno je povećanje za pet odsto i za to potrebno 7.000.000 KM, javne službe 4.500.000 KM.

Za zdravstvo, koje nije budžetski korisnik, predviđeno je povećanje plata od pet odsto i za to je potrebno 23.200.000 KM.

"Analiziranjem prihoda i mogućnosti zdravstva da iznese ovo povećanje, došli smo do zaključka da to nije moguće, pa budžet to preuzima na sebe", rekla je Vidovićeva.

Ona je napomenula je da će kod zdravstva od avgusta biti definisan dodatak koji će biti isplaćivan medicinskim radnicima svaki mjesec.

"Ovo smo definisali do kraja godine, a kako će se dalje kretati stanje zavisi od prihoda, stanja privrede, ekonomskih pokazatelja, uticaja na Bliskom istoku. Sve ćemo pratiti i u skladu sa tim korigovati određene stvari", rekla je Vidovićeva.