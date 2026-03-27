Minić: Povećanje plata budžetskim korisnicima za pet odsto

Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je danas da bi budžetskim korisnicima plata trebalo da bude povećana za pet odsto, te da Vlada u te svrhe izdvaja 68.350.000 KM.

"Sve što Vlada može trenutno da uradi, učinićemo. Možda pojedinačan iznos od 60 ili 70 KM nije puno, ali ukupan iznos za Vladu je 68.350.000 KM mjesečno i to nije malo", rekao je Minić nakon sastanka sa predstavnicima reprezentativnih sindikata u Srpskoj.

Minić je napomenuo da je to prvo povećanje u ovoj godini, te da će razgovori o ovoj temi biti nastavljeni, kao i da nije saglasan sa Sindikatom da to neće imati efekta.

Predstavnici sindikata su saopštili da nisu zadovoljni povećanjem plata od pet odsto već da traže da to bude 10 odsto.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Saveza sindikata, Sindikata uprave, Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi, Sindikata obrazovanja, nauke i kulture, Sindikata pravosuđa, Sindikata zdravstva i socijalne zaštite, Sindikata radnika MUP-a, Strukovnog sindikata doktora medicine, Samostalnog sindikata radnika u zdravstvu i Strukovnog sindikata medicinskih sestara i tehničara.