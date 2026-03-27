Logo
Large banner

Minić razgovarao sa Li Fan: Uspješna saradnja Srpske i Kine

Autor:

ATV

27.03.2026

13:34

Komentari:

0
Минић разговарао са Ли Фан: Успјешна сарадња Српске и Кине
Foto: Vlada Republike Srpske

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić sastao se danas u Banjaluci sa ambasadorkom Narodne Republike Kine Li Fan.

Minić se, tokom sastanka, zahvalio na dosadašnjoj, uspješnoj saradnji sa Kinom, te ukazao da Republika Srpska aktivno sarađuje sa kineskim partnerima u brojnim oblastima, a pogotovo razvoju infrastrukture i energetike.

Minić je naglasio da, i pored toga, postoji otvoren prostor za proširenje saradnje, posebno kad je riječ o poljoprivredi, ali i da je za to potrebno stvoriti preduslove potpisivanjem sporazuma između BiH i Kine u oblasti trgovine poljoprivrednim proizvodima.

On je ambasadorki Li Fan prenio da Republiku Srpsku ove godine očekuje veliki investicioni zamah u razvoju putne infrastrukture, energetike i poljoprivrede.

Istovremeno, kineska ambasadorka izrazila je zadovoljstvo uspješnom saradnjom sa Republikom Srpskom u brojnim oblastima, te istakla da, i pored toga, postoji otvoren prostor za nove zajedničke projekte, pogotovo u energetici i poljoprivredi.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Savo Minić

Kina

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Премијер тражио, министар прихватио: Ђокић иде у "Нову Љубију"

Ekonomija

Premijer tražio, ministar prihvatio: Đokić ide u "Novu Ljubiju"

26 min

0
Вода ријека

Društvo

"Vode Srpske": Blagi rast vodostaja, očekuje se rast

40 min

0
Министарство о вршњачком насиљу у бањалучкој школи: Једна ствар посебно забрињава

Banja Luka

Ministarstvo o vršnjačkom nasilju u banjalučkoj školi: Jedna stvar posebno zabrinjava

49 min

0
Минић са амбасадором Француске: Јачати унутрашњи дијалог у БиХ

Republika Srpska

Minić sa ambasadorom Francuske: Jačati unutrašnji dijalog u BiH

1 h

0

Više iz rubrike

Минић са амбасадором Француске: Јачати унутрашњи дијалог у БиХ

Republika Srpska

Minić sa ambasadorom Francuske: Jačati unutrašnji dijalog u BiH

1 h

0
Николина Шљивић

Republika Srpska

Nikolina Šljivić nije više zamjenik direktora Geodetske uprave

1 h

7
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik najavio povećanje plate budžetskim korisnicima

2 h

17
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Politika aktuelnog rukovodstva Srpske pobijediće na opštim izborima

5 h

2

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

43

Nema kvoruma: Prekinuta sjednica Doma naroda

13

34

Minić razgovarao sa Li Fan: Uspješna saradnja Srpske i Kine

13

28

Premijer tražio, ministar prihvatio: Đokić ide u "Novu Ljubiju"

13

20

Pomjerena utakmica Barselona - Zvezda!

13

14

"Vode Srpske": Blagi rast vodostaja, očekuje se rast

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner