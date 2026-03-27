Minić razgovarao sa Li Fan: Uspješna saradnja Srpske i Kine

Autor:ATV
27.03.2026
13:34
Komentari:0
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić sastao se danas u Banjaluci sa ambasadorkom Narodne Republike Kine Li Fan.
Minić se, tokom sastanka, zahvalio na dosadašnjoj, uspješnoj saradnji sa Kinom, te ukazao da Republika Srpska aktivno sarađuje sa kineskim partnerima u brojnim oblastima, a pogotovo razvoju infrastrukture i energetike.
Minić je naglasio da, i pored toga, postoji otvoren prostor za proširenje saradnje, posebno kad je riječ o poljoprivredi, ali i da je za to potrebno stvoriti preduslove potpisivanjem sporazuma između BiH i Kine u oblasti trgovine poljoprivrednim proizvodima.
On je ambasadorki Li Fan prenio da Republiku Srpsku ove godine očekuje veliki investicioni zamah u razvoju putne infrastrukture, energetike i poljoprivrede.
Istovremeno, kineska ambasadorka izrazila je zadovoljstvo uspješnom saradnjom sa Republikom Srpskom u brojnim oblastima, te istakla da, i pored toga, postoji otvoren prostor za nove zajedničke projekte, pogotovo u energetici i poljoprivredi.
Ekonomija
26 min0
Društvo
40 min0
Banja Luka
49 min0
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
1 h7
Republika Srpska
2 h17
Republika Srpska
5 h2
