Minić razgovarao sa Li Fan: Uspješna saradnja Srpske i Kine

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić sastao se danas u Banjaluci sa ambasadorkom Narodne Republike Kine Li Fan.

Minić se, tokom sastanka, zahvalio na dosadašnjoj, uspješnoj saradnji sa Kinom, te ukazao da Republika Srpska aktivno sarađuje sa kineskim partnerima u brojnim oblastima, a pogotovo razvoju infrastrukture i energetike.

Minić je naglasio da, i pored toga, postoji otvoren prostor za proširenje saradnje, posebno kad je riječ o poljoprivredi, ali i da je za to potrebno stvoriti preduslove potpisivanjem sporazuma između BiH i Kine u oblasti trgovine poljoprivrednim proizvodima.

On je ambasadorki Li Fan prenio da Republiku Srpsku ove godine očekuje veliki investicioni zamah u razvoju putne infrastrukture, energetike i poljoprivrede.

Istovremeno, kineska ambasadorka izrazila je zadovoljstvo uspješnom saradnjom sa Republikom Srpskom u brojnim oblastima, te istakla da, i pored toga, postoji otvoren prostor za nove zajedničke projekte, pogotovo u energetici i poljoprivredi.