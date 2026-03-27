Dodik: Srpska ima najniže akcize i samo ona može o njima odlučivati

Autor:

ATV

27.03.2026

15:52

Додик: Српска има најниже акцизе и само она може о њима одлучивати
Foto: Srna

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da su akcize izvorni prihod Republike Srpske i da o njima jedino Srpska može da odlučuje.

Komentarišući nastojanja da se na nivou BiH donese zakon o akcizama, Dodik je istakao da je to pokušaj da se odluka o akcizama premjesti u Savjet ministara.

Dodik: Srpska učinila sve da bi poljoprivreda bila stimulisana

"To je stari naum muslimana da koncentrišu što više mjera u Savjet ministara i pokažu kako je to `vlada` i mjesto odlučivanja. U Ustavu BiH ne postoji `vlada BiH`, već postoji pomoćni organ Predsjedništva BiH koji se zove Savjet ministara", naveo je Dodik.

On je rekao da zamjenik predsjedavajućeg Savjeta ministara Staša Košarac neće dozvoliti usvajanje takvog zakona, ističući da se treba pitati šta bi se dogodilo da neko drugi uđe u Savjet ministara.

Dodik je naglasio da Republika Srpska ima najniže akcize na gorivo u regionu u iznosu od 35 feninga, dok u svim drugim zemljama one idu do jedan evro.

On je podsjetio da je namjera da se iz akciza finansira održavanje putnog saobraćaja, te da Republika Srpska u odnosu na broj stanovnika održava enormnu kilometražu puteva.

Republika Srpska, kako je rekao, planira uvođenje novog modela podrške građanima i privredi kroz povrat dijela sredstava od akciza na gorivo, što će se realizovati kroz vraćanje do 20 odsto iznosa akcize uz predočeni fiskalni račun.

"Ova mjera usvojena je na sjednici Vlade Republike Srpske", zaključio je Dodik.

