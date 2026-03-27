Milošu Koviću zabranjen ulazak u Hrvatsku!

Granična policija Hrvatske zabranila je danas profesoru na Odjeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu Milošu Koviću ulazak u ovu zemlju!

Kako je za „Glas Srpske“ potvrdio Ković, on je zadržan 30 minuta na graničnom prelazu Batrovci, kada je pokušao da iz Srbije uđe u Hrvatsku, i potom dobio rješenje o zabrani ulaska.

Ković je krenuo na promociju knjige „Tesla – Srbin sam“ autora Branislava Stankovića, koja je trebalo da se održi danas, 27. marta, u prostorijama JU Gimnazije Gradiška sa početkom u 11 časova. S obzirom na to da je profesor Ković trebalo da bude jedan od glavnih govornika promocija je otkazana.

Zabrana ulaska u BiH

Pripadnici Granične policije BiH su 12. marta 2022. godine na prelazu Vardište Koviću zabranili ulazak u BiH uz obrazloženje da "predstavlja prijetnju po bezbjednost BiH", a na osnovu rješenje koje je doneseno 28. Februara te godine.

Zabrana je stavljena van snage godinu kasnije.