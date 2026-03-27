Milošu Koviću zabranjen ulazak u Hrvatsku!

27.03.2026
Granična policija Hrvatske zabranila je danas profesoru na Odjeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu Milošu Koviću ulazak u ovu zemlju!
Kako je za „Glas Srpske“ potvrdio Ković, on je zadržan 30 minuta na graničnom prelazu Batrovci, kada je pokušao da iz Srbije uđe u Hrvatsku, i potom dobio rješenje o zabrani ulaska.
Ković je krenuo na promociju knjige „Tesla – Srbin sam“ autora Branislava Stankovića, koja je trebalo da se održi danas, 27. marta, u prostorijama JU Gimnazije Gradiška sa početkom u 11 časova. S obzirom na to da je profesor Ković trebalo da bude jedan od glavnih govornika promocija je otkazana.
Pripadnici Granične policije BiH su 12. marta 2022. godine na prelazu Vardište Koviću zabranili ulazak u BiH uz obrazloženje da "predstavlja prijetnju po bezbjednost BiH", a na osnovu rješenje koje je doneseno 28. Februara te godine.
Zabrana je stavljena van snage godinu kasnije.
