Voz naletio na srušeno drvo i iskočio iz šina: Ima povrijeđenih

Autor:ATV
26.03.2026
19:27
Komentari:0
Putnički voz iskočio je iz šina između stanica Bjelovar i Kloštar nakon što je naletio na srušeno drvo na pruzi.
Kako su potvrdili iz Hrvatskih željeznica "Putnički prevoz", riječ je o vozu broj 787 koji je vozio na relaciji Zagreb Glavni kolodvor - Virovitica. Nesreća se dogodila u 17.40 sati.
U vozu se nalazilo četrdesetak putnika, a prema prvim informacijama lakše su povrijeđene tri osobe. Na mjesto događaja upućene su hitne službe.
Zbog nesreće je pruga na dionici Bjelovar - Kloštar zatvorena za saobraćaj. U toku je organizacija zamjenskog prevoza putnika autobusima, prenio je Indeks.hr.
