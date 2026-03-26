Voz naletio na srušeno drvo i iskočio iz šina: Ima povrijeđenih

ATV

26.03.2026

19:27

Воз налетио на срушено дрво и искочио из шина: Има повријеђених
Foto: Unsplash

Putnički voz iskočio je iz šina između stanica Bjelovar i Kloštar nakon što je naletio na srušeno drvo na pruzi.

Kako su potvrdili iz Hrvatskih željeznica "Putnički prevoz", riječ je o vozu broj 787 koji je vozio na relaciji Zagreb Glavni kolodvor - Virovitica. Nesreća se dogodila u 17.40 sati.

илу-вртићи-12112025

U vozu se nalazilo četrdesetak putnika, a prema prvim informacijama lakše su povrijeđene tri osobe. Na mjesto događaja upućene su hitne službe.

Zbog nesreće je pruga na dionici Bjelovar - Kloštar zatvorena za saobraćaj. U toku je organizacija zamjenskog prevoza putnika autobusima, prenio je Indeks.hr.

