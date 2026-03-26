Petomjesečna beba u trenu ostala bez oba roditelja: Ostala živa zahvaljujući tijelu majke

ATV

26.03.2026

19:13

Петомјесечна беба у трену остала без оба родитеља: Остала жива захваљујући тијелу мајке
Foto: Pixabay

Četiri osobe su poginule, a tri su povrijeđene u jednoj od najtežih saobraćajnih nesreća u rumunskom okrugu Njamc u posljednjih nekoliko godina. Među povrijeđenima je i petomjesečna beba koja je, nakon tragedije u kojoj je ostala bez roditelja, preživjela zahvaljujući tome što ju je zaštitilo tijelo njene majke.

Nesreća se dogodila sinoć oko 19 časova na putu koji povezuje Pjatra Njamc sa Vaslujem. Do sudara je došlo kada je 38-godišnji vozač izvršio zabranjeno preticanje, nakon čega je direktno udario u automobil kojim je upravljao 20-godišnji mladić. Zbog siline udara, nesreća je imala razorne posljedice.

Prema riječima Irine Pope, portparolke ISU Njamc, odmah je aktiviran „crveni plan intervencije“ na nivou okruga. „Nakon udara, šest osoba je ostalo zarobljeno. Jedan automobil se zapalio, a drugi je sletio sa puta“, izjavila je Popa.

Na licu mjesta život su izgubila dva vozača i dvije žene. Udar je bio toliko snažan da su oba vozila potpuno uništena. Tragediju dodatno pojačava činjenica da je vozač koji je izazvao nesreću na dan događaja trebalo da proslavi 39. rođendan, dok je 20-godišnji mladić dan ranije obilježio svoj rođendan.

"S obzirom na razmjere događaja i veliki broj žrtava, snage i sredstva za intervenciju su dopunjene dodatnim ljudstvom i opremom", dodala je Popa.

U nesreći su povrijeđene još tri osobe, uključujući petomjesečnu bebu i sedamnaestogodišnjeg tinejdžera, koji su hitno prevezeni u bolnicu. Zbog težine povreda, dijete će biti transportovano u bolnicu „Grigore Aleksandresku“ u glavnom gradu, prenosi Telegraf.rs.

Prema riječima Danuca Ursareskua iz Putne službe Njamc, riječ je o najtežoj saobraćajnoj nesreći u okrugu u poslednje tri godine. On je apelovao na vozače da poštuju saobraćajne propise, posebno kada je riječ o preticanju i brzini kretanja.

U nesreći je povrijeđena i 68-godišnja žena, koja je ujedno jedina osoba koja je uspjela samostalno da izađe iz vozila prije dolaska spasilačkih ekipa.

