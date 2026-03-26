''SAD će podići dodatne optužnice protiv Nikolasa Madura''

26.03.2026

17:44

''САД ће подићи додатне оптужнице против Николаса Мадура''
Foto: Printscreen/Telegram/Sputnik

Sjedinjene Američke Države će podići dodatne optužnice protiv svrgnutog lidera Venecuele Nikolasa Madura, rekao je danas novinarima američki predsjednik Donald Tramp na početku sjednice vlade u Bijeloj kući.

Maduro, koji je uhapšen tokom racije američkih snaga u Venecueli u januaru, trenutno se u Njujorku suočava sa optužbama za narko-terorizam i krivična djela povezana sa trgovinom drogom, prenosi Rojters.

Svrgnuti predsjednik Venecuele pokušaće danas pred saveznim sudom u Njujorku da izdejstvuje odbacivanje optužbi za narko terorizam tvrdnjom da mu američke vlasti onemogućavaju pravičnu odbranu, piše CNN.

Maduro i njegova supruga Silija Flores su se izjasnili da nisu krivi i nalaze se u saveznom pritvoru u Bruklinu, u posebno obezbjeđenom odjeljenju koje se opisuje kao "zatvor unutar zatvora", namijenjenom najrizičnijim pritvorenicima, navode izvori iz policije.

Njega drže pod takozvanim posebnim administrativnim mjerama (SAMs), u jedinici koju čuvari nazivaju "SAMs odjeljenje" bruklinskog zatvora, prenosi CBS njuz.

Ove mjere služe da ograniče kontakte zatvorenika sa spoljnim svijetom u slučajevima kada vlasti procijene da bi njihove komunikacije mogle da predstavljaju opasnost.

