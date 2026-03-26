''SAD će podići dodatne optužnice protiv Nikolasa Madura''

Sjedinjene Američke Države će podići dodatne optužnice protiv svrgnutog lidera Venecuele Nikolasa Madura, rekao je danas novinarima američki predsjednik Donald Tramp na početku sjednice vlade u Bijeloj kući.

Maduro, koji je uhapšen tokom racije američkih snaga u Venecueli u januaru, trenutno se u Njujorku suočava sa optužbama za narko-terorizam i krivična djela povezana sa trgovinom drogom, prenosi Rojters.

Scena Poznata novinarka se skinula u bikini, pljušte komentari

Svrgnuti predsjednik Venecuele pokušaće danas pred saveznim sudom u Njujorku da izdejstvuje odbacivanje optužbi za narko terorizam tvrdnjom da mu američke vlasti onemogućavaju pravičnu odbranu, piše CNN.

Maduro i njegova supruga Silija Flores su se izjasnili da nisu krivi i nalaze se u saveznom pritvoru u Bruklinu, u posebno obezbjeđenom odjeljenju koje se opisuje kao "zatvor unutar zatvora", namijenjenom najrizičnijim pritvorenicima, navode izvori iz policije.

Njega drže pod takozvanim posebnim administrativnim mjerama (SAMs), u jedinici koju čuvari nazivaju "SAMs odjeljenje" bruklinskog zatvora, prenosi CBS njuz.

Tenis Ana Ivanović se vraća na teren

Ove mjere služe da ograniče kontakte zatvorenika sa spoljnim svijetom u slučajevima kada vlasti procijene da bi njihove komunikacije mogle da predstavljaju opasnost.