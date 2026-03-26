U kamionu prevozio 90 kilograma marihuane

Na graničnom prelazu Šid, na ulasku u Srbiju iz Hrvatske, uhapšen je muškarac čiji su inicijali D.A, u čijem kamionu je pronađeno oko 90 kilograma marihuane.

Kontrolom teretnog motornog vozila "volvo" sa priključnim vozilom, kojim je upravljao D.A, iz Ivanjice, pronađeno je 94 paketa marihuane, saopšteno je iz MUP-a Srbije.

Muškarac je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i uz krivičnu prijavu biće sproveden u Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici.