Vitkof potvrdio: Poslali smo Iranu mirovni plan

Američki prijedlog mirovnog plana u 15 tačaka, o kojem pišu mediji, je realan i poslat je Iranu preko Pakistana, potvrdio je specijalni izaslanik predsjednika SAD Stiven Vitkof.

On je tokom sastanka kabineta naveo da je plan izazvao pozitivne reakcije.

Vitkof je rekao da se radi o okviru za mirovni sporazum, koji je Vlada Pakistana proslijedila i koji je rezultirao snažnom i pozitivnom komunikacijom.

Specijalni izaslanik američkog predsjednika naglasio je da će "biti sjajno za Iran, Bliski istok i cijeli svijet ukoliko se postigne sporazum".

Iranska agencija Tasnim objavila je ranije danas da je Teheran odgovorio na američki prijedlog plana i da sada čeka reakciju Vašingtona.