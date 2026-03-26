Stablo smrskalo automobil u Zagrebu

Snažno olujno nevrijeme danas oko podne pogodilo je Zagreb, a zagrebački vatrogasci u novozagrebačkom naselju Trnsko imali su dvije intervencije.

Jaki udari vjetra iščupali su jedno stablo i bacili ga na parkirane automobile, a par ulica dalje grana je pala na trotoar.

Društvo Snijeg zabijelio Hercegovinu

U oba slučaja vatrogasci su se brzo našli na terenu i otklonili sve probleme, javljaju tamošnji mediji.

"Ovim putem idu naša djeca u školu, moja kćerka takođe. Sva sreća da nije na nikoga palo i da nije nikoga povrijedila" rekla je žena iz Trnskog.

Iz Javne vatrogasne jedinice Grada Zagreba kažu da su danas imali pune ruke posla. Do 14 sati na teren su izlazili 10 puta, od toga su imali pet intervencija uklanjanja stabala.

Zanimljivosti Dobila poziv za kumstvo na vjenčanju, pa ubrzo zažalila

Upozorenje na opasnost

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je i za područje Zagrebačke regije upozorenje na opasne vremenske pojave.

Najavljeni su nepovoljni uslovi i povećan rizik za bezbjednost građana, naročito naveče kada su mogući olujni udari vjetra jači i od 90 kilometara na sat.

Hrvatsku je, podsjetimo zahvatila velika promjena vremena.

U Gorskom kotaru i dijelu sjeverozapadne Hrvatske zapadao je snijeg, dok u priobalju duva jak vjetar.

Republika Srpska Kostrešević i Vasiljević o bezbjednosnim izazovima i unapređenju saradnje

Auto-put u Gorskom kotaru zatrpao je snijeg, pa je na teren izašla zimska služba, a HAK objavio posebna upozorenja za vozače.