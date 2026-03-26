Logo
Large banner

Snažno nevrijeme u Hrvatskoj, ulice pod vodom

Autor:

ATV

26.03.2026

15:34

Komentari:

0
Невријеме у Хрватској
Foto: Facebook/Screenshot

Iako brojimo dane do aprila, zima je odlučila da vrati na Balkan “na velika vrata” i ponovo izazove haos.

Dijelovi Hrvatske osvanuli su jutros pod snijegom, što je stvorilo haos u saobraćaju, a dijelovi auto-puta su neko vrijeme bili maltene zavijani.

Гориво

Svijet

Njemačka uvodi novinu za cijenu goriva

U dijelovima Hrvatske gdje pahulje nisu zabijelile, udarila je jaka kiša, nerijetko praćena gradom.

Nestvarni prizori stižu iz Metkovića i okoline, gdje je u četvrtak protutnjalo snažno grmljavinsko nevrijeme praćeno gradom i obilnom kišom, objavila je Slobodna Dalmacija.

Prema izvještajima lokalnih medija, nepogoda je započela oko 12 sati uz nagli i osjetan pad temperature.

Obilne padavine stvorile su velike količine vode na kolnicima, što je znatno otežalo saobraćaj u gradu.

Полиција Србија

Srbija

Lopovi iz kuće ove porodice odnijeli svu ušteđevinu: Ako ovo vidite kod vrata, vi ste sljedeći na meti

Uz kišu je tukao i jak grad, a razmjere eventualne materijalne štete na objektima i poljoprivrednim kulturama biće utvrđeni naknadno, objavio je Like Metković.

Lokalni portali upozoravaju vozače na oprez zbog zadržavanja vode na saobraćajnicama i smanjene vidljivosti tokom trajanja nevremena.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Hrvatska

nevrijeme

poplava

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Златан Ибрахимовић проговорио о породичном животу

Fudbal

Zlatan Ibrahimović progovorio o porodičnom životu

2 h

0
Издато црвено упозорење због најављених вјетрова

Region

Izdato crveno upozorenje zbog najavljenih vjetrova

2 h

0
Потврђена оптужница против мушкарца који је аутомобилом усмртио дјевојчицу

Hronika

Potvrđena optužnica protiv muškarca koji je automobilom usmrtio djevojčicu

2 h

0
Сок од ове биљке је спас за срце

Zdravlje

Sok od ove biljke je spas za srce

2 h

0

Više iz rubrike

Издато црвено упозорење због најављених вјетрова

Region

Izdato crveno upozorenje zbog najavljenih vjetrova

2 h

0
Пометња због шест волова: "Пребјегли" у ЕУ, пријети им еутаназија?

Region

Pometnja zbog šest volova: "Prebjegli" u EU, prijeti im eutanazija?

2 h

0
Путнички аутобус проклизао на снијегу, па се забио у стијену: Хаос на путевима у Хрватској

Region

Putnički autobus proklizao na snijegu, pa se zabio u stijenu: Haos na putevima u Hrvatskoj

8 h

0
Колапс у Хрватској: Снијег затрпао ауто-пут, грађанима стигло упозорење

Region

Kolaps u Hrvatskoj: Snijeg zatrpao auto-put, građanima stiglo upozorenje

9 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

20

Orban otkrio dvije kardinalne greške Brisela

17

15

Lepa Lukić otkrila želju Zorice Brunclik: ''Zvala me je i rekla..''

17

07

Vlada Srpske učiniće sve da riješi problem prevoznika

17

05

Tramp: SAD dobijaju rat protiv Irana, oni mole da se postigne dogovor, ne ja

17

04

Narod priča: Porodica Jokić

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner