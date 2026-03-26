Snažno nevrijeme u Hrvatskoj, ulice pod vodom

Iako brojimo dane do aprila, zima je odlučila da vrati na Balkan “na velika vrata” i ponovo izazove haos.

Dijelovi Hrvatske osvanuli su jutros pod snijegom, što je stvorilo haos u saobraćaju, a dijelovi auto-puta su neko vrijeme bili maltene zavijani.

U dijelovima Hrvatske gdje pahulje nisu zabijelile, udarila je jaka kiša, nerijetko praćena gradom.

Nestvarni prizori stižu iz Metkovića i okoline, gdje je u četvrtak protutnjalo snažno grmljavinsko nevrijeme praćeno gradom i obilnom kišom, objavila je Slobodna Dalmacija.

Prema izvještajima lokalnih medija, nepogoda je započela oko 12 sati uz nagli i osjetan pad temperature.

Obilne padavine stvorile su velike količine vode na kolnicima, što je znatno otežalo saobraćaj u gradu.

Uz kišu je tukao i jak grad, a razmjere eventualne materijalne štete na objektima i poljoprivrednim kulturama biće utvrđeni naknadno, objavio je Like Metković.

Lokalni portali upozoravaju vozače na oprez zbog zadržavanja vode na saobraćajnicama i smanjene vidljivosti tokom trajanja nevremena.