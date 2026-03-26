Uhapšen policajac osumnjičen za utaju i prevaru

26.03.2026
Policajac čiji su inicijali B.B. /43/ uhapšen je u Podgorici zbog sumnje da je izvršio tri prevare i jednu utaju, saopšteno je iz crnogorske Uprave policije.
Sumnja se da je uhapšeni od više oštećenih lica uzeo novac po osnovu kupovine nepokretnosti u opštini Danilovgrad, dovodeći ih u zabludu da posjeduje punomoć za prodaju zemljišta i posredovanje u prometu nepokretnosti.
"Na taj način pribavio je protivpravnu imovinsku korist od više desetina hiljada evra", dodaje se u saopštenju.
Osim toga, osumnjičeni je počinio i krivično djelo utaja, tako što je, kako se navodi, prisvojio vozilo "tojota", koje mu je bilo povjereno, čime je oštetio pravno lice iz Podgorice za oko 7.000 evra.
U saopštenju se dodaje da je policajac B.B. sproveden postupajućem tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici i protiv njega će biti pokrenut disciplinski postupak.
