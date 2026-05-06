Tuga u domu Nede Ukraden, pjevačica neutješna: „Faliće svima“

06.05.2026 13:05

Неда Украден у споту за пјесму ''Лаванда'' стоји на ливади раширених руку.
Foto: YouTube/Screenshot/Neda Ukraden

Neda Ukraden podijelila je sa svojim pratiteljima tužnu vijest o smrti prijatelja Aleksandra Minovića, oca svog zeta Predraga Pece Minovića.

Muzička zvijezda se od prijatelja, koji je bio takoreći član porodice, oprostila dirljivim riječima.

- Napustio nas je naš dragi Aleksandar Aca Minović, moj dragi prijatelj i otac moga zeta Pece – započela je Neda svoju posvetu.

Opisala ga je kao čovjeka punog ljubavi i poštovanja prema svojoj porodici i kao naročito predanu osobu koja je bila posvećena kako bližnjima tako i svojoj profesiji.

Kako je Neda navela, Minović je bio „vrijedan i savjestan radnik koji je 40 godina, bez dana izostanka, dao svojoj ‘Politici’„.

Time je odala počast njegovoj dugogodišnjoj karijeri u poznatom beogradskom dnevnom listu.

Ta blagost, razumijevanje i pažnja faliće svima koje je ostavio. Putuj sa anđelima, dragi Aco – istakla je Neda u emotivnoj poruci.

Neda Ukraden nikada nije skrivala koliko joj je važna porodica, a zeta Predraga često je u javnosti nazivala sinom.

