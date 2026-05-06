Tuga u domu Nede Ukraden, pjevačica neutješna: „Faliće svima“

Neda Ukraden podijelila je sa svojim pratiteljima tužnu vijest o smrti prijatelja Aleksandra Minovića, oca svog zeta Predraga Pece Minovića.
Muzička zvijezda se od prijatelja, koji je bio takoreći član porodice, oprostila dirljivim riječima.
- Napustio nas je naš dragi Aleksandar Aca Minović, moj dragi prijatelj i otac moga zeta Pece – započela je Neda svoju posvetu.
Opisala ga je kao čovjeka punog ljubavi i poštovanja prema svojoj porodici i kao naročito predanu osobu koja je bila posvećena kako bližnjima tako i svojoj profesiji.
Kako je Neda navela, Minović je bio „vrijedan i savjestan radnik koji je 40 godina, bez dana izostanka, dao svojoj ‘Politici’„.
Time je odala počast njegovoj dugogodišnjoj karijeri u poznatom beogradskom dnevnom listu.
Ta blagost, razumijevanje i pažnja faliće svima koje je ostavio. Putuj sa anđelima, dragi Aco – istakla je Neda u emotivnoj poruci.
Neda Ukraden nikada nije skrivala koliko joj je važna porodica, a zeta Predraga često je u javnosti nazivala sinom.
