Rolingstonsi proslavili objavljivanje 25. albuma

ATV
06.05.2026 08:40

Trojica preostalih članova "Rolingstonsa" prisustvovali su događaju na crvenom tepihu u Bruklinu povodom objavljivanja 25. studijskog albuma benda pod nazivom "Forin tangs", koji je nastavak njihovog izdanja nagrađenog "Gremijem" iz 2023. godine.

Kolekcija od 14 pjesama biće predstavljena 10. jula, kada Mik Džeger, Kit Ričards i Roni Vud obilježavaju 64 godine engleskog rok benda sa korijenima u bluzu i ar-en-biju, koji je postao jedan od najuspješnijih, najuticajnijih i najtrajnijih muzičkih pop grupa u svijetu.

Na omotu albuma, koji je kreirao slikar Natanijel Meri Kvin, nalazi se šarena, gotovo groteskna, kompozitna slika Džegera, Ričardsa i Vuda. Njihove preuveličane, zbrkane crte lica sastavljene su u jedan unakaženi portret.

Na popodnevnoj zabavi povodom objavljivanja albuma, trojica "Stonsa" su prošetala crvenim tepihom, pozirala za fotografe i obavila intervju sa komičarem i voditeljem Konanom O`Brajanom.

Albumu "Forin tangs" prethodilo je digitalno izdanje glavnog singla "In d stars", zajedno sa uvodnom numerom albuma "Raf and tvistid".

Roling Stounsi započeli turneju po Americi

Fizičko izdanje prvog singla naći će se u prodaji 15. maja.

"Forin tangs" je drugi studijski album "Stonsa" od smrti bubnjara Čarlija Votsa 2021. godine i 25. set nove muzike od osnivanja benda 1962. godine sa postavom koja je uključivala Džegera kao pjevača, Ričardsa na gitari i multiinstrumentalistu Brajana Džonsa, koji je umro 1969. godine, prenosi Srna.

