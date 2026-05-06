"Samo ja znam kako mi je" Darko Lazić se muči da nastavi dalje dva mjeseca nakon smrti brata

ATV
06.05.2026 07:47

Дарко Лазић у сузама на наступу
Darko Lazić otvoreno govori o gubitku brata i teškom periodu kroz koji prolazi. Muzika mu pomaže da se nosi sa bolom.

Pjevač Darko Lazić prije dva mjeseca izgubio je rođenog brata Dragana, koji je poginuo u saobraćajki. Darko je pred večerašnji nastup u srpskoj prestonici istakao da još uvek nije izašao iz mučnog perioda.

- Nisam još isplivao iz teškog perioda. Još se borim, još plivam. Borim se. Samo ja znam kako mi je. Nosim bol u sebi. Trudim se da budem profesionalan, da nastavim sa životom - rekao je Darko sa knedlom u grlu.

- Veliki je bol, velika je tragedija. Uglavnom sam sa najbližima, da ne ostajem sam. Bol liječim kroz Kaću, žena je moja najveća podrška. Sad radim, ali radim na silu. Ovo je posao, moram da radim, ko to kritikuje i piše da sam se brzo vratio poslu, to ne može niko normalan da napiše - dodao je on.

Otkrio je da je zadovoljan novim projektom, te da spas traži u muzici.

- Nova pjesma je izašla, Đus, Đani i ja, kombinacija, ispalo je jako dobro. Pesma za omladinu, zanimljiva je. Imam pjesmu za brata, ali je rano, ne mogu da je otpjevam. Komuniciram ovih dana najviše sa Slobom i Kaporom, i sa kumom Andreanom, naravno - rekao je Darko.

Katarina uz supruga

Katarina je otrkila da njenom suprugu Darku nisu prolazile crne misli nakon gubitka brata.

- Nisu, to je moja procjena. Nije čak htio ni da odustane od muzike, koliko god mu je bilo teško da pjeva. Nije htio da odustane od pjevanja što zbog svoje porodice, što zbog muzike - zaključila je.

Onda, osvrnula se na to da je savjetovala muža da potraži stručnu pomoć.

- Jesam, jer ova situacija je bila teška za sve nas, za njega pogotovo i rekla sam mu da, ako će mu biti lakše, da razgovara sa nekim. Nije našao tu pomoć, ali je našao vjeru u crkvi i manastirima, razgovarao je sa sveštenim licima i tako mu je lakše.

