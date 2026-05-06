Džon Malkovič postao državljanin Hrvatske

ATV
06.05.2026 08:53

Глумац Џона Малкович
Foto: Youtube/Team Coco

Poznati glumac Džon Malkovič postao državljanin Hrvatske. Ovu informaciju je potvrdio Davor Božinović, potpredsjednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova ove države, koji je umjetniku uručio rješenje o sticanju hrvatskog državljanstva, piše Index.hr.

"Danas smo u kratkoj, ali važnoj ceremoniji, uručili rješenje o hrvatskom državljanstvu Džonu Malkoviču. Svjetski poznati glumac, koji je obilježio kinematografiju brojnim ulogama, preuzeo je novu ulogu i postao hrvatski državljanin. Čestitam i dobrodošli", naveo je Božinović u svojoj objavi na društvenoj mreži X.

Malkovič, koji boravi u Zagrebu, susreo se i sa premijerom Hrvatske Andrejom Plenkovićem.

"Ugostili smo Džona Malkoviča u Banskim dvorima i zajedno sa ministrom Tončijem Glavinom i direktorom Hrvatske turističke zajednice Kristjanom Staničićem razmjenili mišljenja o hrvatskoj kulturi, turizmu, sportu i poslovanju. Džonova duga karijera i njegov umjetnički uspjeh velika su inspiracija za mlađe generacije i drago nam je što ponosno neguje svoje hrvatske korene“, naveo je Plenković na Instagramu.

Inače, Malkovič je hrvatskih korjena, a svojevremeno je rekao da ga lijepe uspomene vezuju za Hrvatsku.

"Bio sam ovde nekoliko puta, uvijek sam uživao. U Zagrebu nisam proveo puno vremena, bio sam samo tri ili četiri puta. Ne poznajem Zagreb toliko dobro. Posjetio sam puno ostrva, proputovali smo veliki dio obale. Bilo je lijepo, fantastično. Išli smo na dugačko putovanje, poveo sam kolege i naše porodice na dugo krstarenje, tri nedjelje, prije nekoliko godina", rekao je svojevremeno glumac.

(indeks)

