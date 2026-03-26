Мост у Градишци - слика и прилика стања у БиХ

26.03.2026
По свему судећи, проћи ће још времена док први путници не пређу преко новог граничног прелаза у Градишци. Отварање касни већ три мјесеца. Трпе и грађани и привреда.
Нема никаквих назнака када ће бити одржана сједница на којој би се разматрао правилник неопходан за отварање новог граничног прелаза. Мржња према Републици Српској у политичком Сарајеву разлог је што нови гранични прелаз у Градишци још није отворен, порука је министра финансија и трезора у Савјету министара БиХ. Прст опет упире на Зијада Крњића.
"Смијените га, он је у име Владе Федерације, нека вас тужи, дате му 4,5 мјесеци накнада, именујте некога ко је спреман да отвори тај гранични прелаз, хвала вам на поруци шта мислите о Републици Српској", рекао је Срђан Амиџић, министар финансија и трезора у Савјету министара БиХ
Неотварање новог моста у Градишци је слика и прилика стања у БиХ, јасан је градоначелник Градишке. Пита се како је могуће да један човјек може да стопира државу и условљава међународну заједницу.
"Нико не реагује, гдје је међународна заједница, гдје је такозвани високи представник, да каже то је интерес грађана и привредника БиХ, мост је отворен, гдје је сад, зашто ћути, зашто ћути међународна заједница", рекао је Зоран Аџић, градоначелник Градишке
Лидер СНСД-а позвао је политичко Сарајево да одблокира нови гранични прелаз. Нико нема право да људима загорчава живот због својих политичких фрустрација.
"Њихово је право да живе у заблуди и илузији. Али, није ми јасно да су толико заслијепљени да малтретирају све људе који живе у БиХ, и оне који у њу долазе, блокирајући отварање новог граничног прелаза у Градишци", рекао је Милорад Додик. лидер СНСД-а.
Да нови гранични прелаз буде отворен једва чекају превозници. Причају, олакшало би им то посао.
"Било би добро да имамо још таквих 7 прелаза, а не један. Значи што је више прелаза, биће мало растерећеније гужве, и грађани путничким и теретним возилима ће бити лакше прелазити државне границе и омогућити боље напредовање БиХ", рекао је Игор Бебен, Конзорцијум "Логистика" БиХ.
Упозоравају и из Привредне коморе Републике Српске.
Сједница управног одбора УИО мора што прије да се одржи.
"Због правилника једног, због једног члана управног одбора то све кочи, комплетна привреде је због свега тога доведена у питање и стоји", рекао је Драган Шепа, генерални секретар Привредне коморе Републике Српске.
Привредна комора Републике Српске ангажовала је адвокатски тим који разматра могућност подношења кривичне пријаве против члана управног одбора УИО Зијада Крњића.
