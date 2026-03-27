Vršnjačko nasilje zahtijeva sistemsko rješavanje

Iako smo mislili da su nemile scene vršnjačkog nasilja negdje daleko od nas, realnost nam je pokazala drugačije.

Prije samo sedam dana za vrijeme malog odmora u osnovnoj školi učenica je ušla u učionicu i udarila nekoliko puta svoju vršnjakinju.

Prave reakcije njenih drugara nije bilo. Jedino što su uradili je da su sve snimali telefonom. Direktor škole "Borisav Stanković" Miladin Savić zatečen situacijom. Pozvani su roditelji i policija, obaviješten je i Centar za socijalni rad.

"Mislim da hitno trebaju reagovati relevantne institucije. Mi smo naravno obavijestili i Pedagoški zavod i Ministarstvo prosvjete i kulture sve smo uradili ono što je u našoj moći", rekao je Savić.

Povrijeđena djevojčica je kod kuće, pod teškom psihičkom traumom. Priznaje direktor da ovo nije izolovan incident i da se takve situacije sve češće dešavaju u školama.

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske najoštrije osuđuje slučaj.

"Slučaj je prijavljen Prosvjetnoj inspekciji, a od Republičkog pedagoškog zavoda zatraženo je da izvrši vanredni nadzor nad radom škole, sa posebnim osvrtom na primjenu važećih propisa i procedura u oblasti prevencije vršnjačkog nasilja", kažu iz Ministarstva.

Svjesni su i direktori škola da se mora konkretnije odreagovati. Treba mijenjati zakonsku regulativu i adekvatno kazniti one koji to zaslužuju.

"Škole imaju obavezu vidjeli ste da smo mi stalno na udaru na udaru kritika Šta je škola poduzela? Šta je škola poduzela? Pa evo podižemo sve i administrativno se opravdamo, ali mi smo nemoćni. Ne možete reći da nema porodično vaspitanje uticaja", kaže Miroslav Popržen, predsjednik Aktiva direktora osnovnih škola.

Struka upozorava da se mora pod hitno djelovati. Na asocijalno ponašanje treba na vrijeme upozoriti.

“Predlažem da puno više razgovaramo sa učenicima ne možemo ih isključiti iz ove teme, sa mojim kolegama saradnicima. Sve škole imaju timove i da svi zajedno sa određenim relevantnim institucijama i ministarstvima i da svi zajedno i da svaka škola ima plan", ističe Ljiljana Krneta, doktor psiholoških nauka.

Stručnjaci koji rade sa djecom upozoravaju da bi djeca željela da razgovaraju o svojim emocijama, a da ih o tome najmanje pitamo. Potiskivanje emocija je, kažu, okidač za ponašanja koja nas sve iznenade.