Tragedija u komšiluku: Požar odnio dva života

Autor:ATV
28.03.2026
09:33
Komentari:0
U petak, 27. marta je oko 22 sata na samoborskom području, u mjestu Pavučnjak, izbio požar.
Požar je zahvatio drvenu kuću, a prema informacijama Ministarstvo unutrašnjih poslova, dvije osobe su smrtno stradale.
Društvo
Objavljena mapa: Ovi dijelovi BiH su u najvećoj opasnosti
U saopštenju se dodaje da je jedna osoba lakše povrijeđena.
Uzrok izbijanja požara za sada nije poznat, a više informacija očekuje se nakon završetka istrage.
Vatrogasci su lokalizovali i ugasili požar, nakon čega slijedi uviđaj nadležnih službi.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
12
04
12
02
11
58
11
57
11
54
Trenutno na programu