Tragedija u komšiluku: Požar odnio dva života

Autor:

ATV

28.03.2026

09:33

Komentari:
0

0
Трагедија у комшилуку: Пожар однио два живота
Foto: Pixabay

U petak, 27. marta je oko 22 sata na samoborskom području, u mjestu Pavučnjak, izbio požar.

Požar je zahvatio drvenu kuću, a prema informacijama Ministarstvo unutrašnjih poslova, dvije osobe su smrtno stradale.

Društvo

Objavljena mapa: Ovi dijelovi BiH su u najvećoj opasnosti

U saopštenju se dodaje da je jedna osoba lakše povrijeđena.

Uzrok izbijanja požara za sada nije poznat, a više informacija očekuje se nakon završetka istrage.

Vatrogasci su lokalizovali i ugasili požar, nakon čega slijedi uviđaj nadležnih službi.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

