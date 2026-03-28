Tragedija u komšiluku: Požar odnio dva života

U petak, 27. marta je oko 22 sata na samoborskom području, u mjestu Pavučnjak, izbio požar.

Požar je zahvatio drvenu kuću, a prema informacijama Ministarstvo unutrašnjih poslova, dvije osobe su smrtno stradale. U saopštenju se dodaje da je jedna osoba lakše povrijeđena. Uzrok izbijanja požara za sada nije poznat, a više informacija očekuje se nakon završetka istrage. Vatrogasci su lokalizovali i ugasili požar, nakon čega slijedi uviđaj nadležnih službi.

