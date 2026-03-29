Ković: Zabrana ulaska u Hrvatsku ne može sakriti istinu o stradanju Srba

Istoričar Miloš Ković poručio je da se istina o stradanju Srba u Hrvatskoj od Drugog svjetskog rata do danas ne može sakriti zabranom ulaska koja je njemu izrečena, te da će nastaviti da o tome svjedoči i vjerovatno pokrenuti upravni spor.

"Razgovarao sam sa advokatima, vidjećemo. Vjerovatno ćemo da pokrenemo upravni spor, pa neka dokažu u čemu je problem. Ne mogu da daju takve arbitrarne odluke, gdje je jasno da se zasnivaju na nečemu što smo mislili da je davna prošlost, a to je verbalni delikt", rekao je Ković.

On je naglasio da mu zaista nije jasno šta je rekao i čime je zaslužio zabranu da uđe u Hrvatsku.

Naglasio je da je kao istoričar dužan da radi svoj posao.

"Ja ne govorim o Hrvatskoj, nikad o Hrvatima kao generalnoj skupini, ja govorim o tome da smo mi kao narod dužni da pamtimo genocid koji smo pretrpjeli u NDH", objasnio je Ković za RTS.

Ković je vraćen sa granice na Bajakovu i zabranjen mu je ulazak u Hrvatsku 27. marta kada je sa kolegom Branislavom Stankovićem krenuo u Gradišku na promociju Stankovićeve knjige "Tesla, Srbin sam", uz obrazloženje da predstavlja navodnu prijetnju "javnom poretku, unutrašnjoj sigurnosti, javnom zdravlju i međunarodnim odnosima", podsjeća "Srna".