Krneta: Stanje u Prijedoru stabilnije nakon obilnih padavina, vodostaji u opadanju

Autor:

ATV

29.03.2026

12:36

Мирослав Крнета
Nakon nekoliko dana obilnih padavina koje su dovele do porasta vodostaja i uvođenja prvog stepena pripravnosti za odbranu od poplava, situacija na području Prijedora jutros je znatno stabilnija.

Šef Odsjeka civilne zaštite Grada Prijedora Miroslav Krneta izjavio je da je protekla noć bila mirnija u odnosu na prethodne dane.

"Za razliku od proteklih dana, kada smo imali obilne padavine i morali proglasiti prvi stepen pripravnosti, protekla noć na području grada Prijedora protekla je relativno mirno", rekao je Krneta.

Vodostaji rijeka na području Prijedora su u opadanju. Rijeka Gomjenica pala je sa 423 na 372 centimetra, dok je vodostaj Sane opao sa 315 na 272 centimetra.

"Iako vodostaji opadaju, uzvodno imamo stagnaciju, a potencijalni problem može predstavljati topljenje snijega na planini Grmeč, gdje je zabilježeno oko 80 centimetara snježnog pokrivača", upozorio je Krneta.

Tokom jučerašnjeg dana zabilježeno je nekoliko intervencija dežurnih službi, među kojima i na putnom pravcu Kozarac - Mrakovica, gdje su pripadnici Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice uklanjali oborena stabla. Ovaj putni pravac i danas je zatvoren iz bezbjednosnih razloga.

Problemi su tokom noći evidentirani u Ulici Mahmuta Bušatlije, gdje odvodni kapaciteti nisu mogli primiti veliku količinu oborinskih voda.

"Izvršili smo intervencije na produbljivanju kanala kako bi se povećala protočnost. Ulica je tokom noći bila zatvorena, ali je jutros ponovo otvorena za saobraćaj, uz oprez zbog vode na pojedinim dionicama", naveo je Krneta.

Vatrogasci su tokom noći izvršili i jednu evakuaciju na zahtjev građanina.

Prema njegovim riječima, trenutno nema prijava da je voda ušla u stambene objekte.

"Ono što je najvažnije jeste da nemamo prijave da je voda ušla u kuće. Voda se uglavnom zadržavala u dvorištima i pomoćnim objektima", istakao je Krneta.

Grad je u međuvremenu preduzeo niz preventivnih mjera, uključujući izgradnju privremenih nasipa uz rijeku Sanu.

"Završen je nasip na desnoj obali Sane, a radiće se i na lijevoj obali. Riječ je o privremenim rješenjima do izgradnje parapetnog zida, ali procjenjujemo da mogu izdržati vodostaj do pet metara", rekao je Krneta.

Dodao je da je, ukoliko bude potrebe, planirana i izgradnja dodatnog nasipa u Raškovcu, koji se i ranije pokazao kao efikasna mjera zaštite.

Snabdijevanje vodom na području grada odvija se uredno, dok su kvarovi na većini dalekovoda otklonjeni, osim na pravcima prema Lisini i Ljubiji.

Krneta je pozvao građane da i dalje budu oprezni i da se u slučaju potrebe obrate Operativno-komunikacionom centru na broj 121, koji je dostupan 24 časa.

