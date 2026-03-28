Logo
Large banner

U Derventi proglašene redovne mjere odbrane od poplava

Autor:

ATV

28.03.2026

20:21

Komentari:

0
Дервента: Проглашене редовне мјере одбране од поплава
Foto: facebook/GradDerventa.zvanicnastranica

Štab za vanredne situacije grada Derventa proglasio je redovne mjere odbrane od poplava.

Rijeka Ukrina trenutno je na koti 180 centimetara na mjernoj stanici kod Starog mosta i u posljednja tri sata raste manjim intenzitetom.

Nadležne službe su u pripravnosti i spremne da pruže pomoć svima kojima je potrebna. Pozivaju građane da prate zvanične informacije i postupaju u skladu sa preporukama nadležnih službi.

Na području grada, prema dostupnim informacijama, zaplavljeno je nekoliko objekata i dvorišta.

Od jutros zatvoren je saobraćaj ispod Novog mosta, dok su svi ostali putni pravci na području grada prohodni.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

34

Vodostaj Vrbasa trenutno

22

24

Vodostaj Vrbanje trenutno, 28. mart

22

08

Vozač iz BiH imao udes sa električnim kamionom, šteta 400.000 evra

22

00

Poznati biznismen Branko Babić povrijeđen na auto-putu

21

53

Ovo će vas šokirati: Evo zbog čega vam konobar uz kafu donese čašu vode

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner