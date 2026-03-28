U Derventi proglašene redovne mjere odbrane od poplava

28.03.2026
Štab za vanredne situacije grada Derventa proglasio je redovne mjere odbrane od poplava.
Rijeka Ukrina trenutno je na koti 180 centimetara na mjernoj stanici kod Starog mosta i u posljednja tri sata raste manjim intenzitetom.
Nadležne službe su u pripravnosti i spremne da pruže pomoć svima kojima je potrebna. Pozivaju građane da prate zvanične informacije i postupaju u skladu sa preporukama nadležnih službi.
Na području grada, prema dostupnim informacijama, zaplavljeno je nekoliko objekata i dvorišta.
Od jutros zatvoren je saobraćaj ispod Novog mosta, dok su svi ostali putni pravci na području grada prohodni.
Gradovi i opštine
4 h0
Gradovi i opštine
4 h0
Gradovi i opštine
5 h0
Gradovi i opštine
6 h0
