Voda došla do kuća: U Prijedoru prvi stepen pripravnosti odbrane od poplava

Voda je došla do kuća. Najteža situacija bila je zorom kada je nagli porast Miloševice i Gomjenice zaplavio između 300 i 400 kuća i pomoćnih objekata. Za mještane Topolika i Vrbica nije bilo spavanja.

"Ne mogu tamo ući u prijašnju kuću, tamo mi je kćerka, tamo je došla već do praga", rekao je Mirko Lekić.

"Ako bude, nastave biće užas evo vidite unutra ovamo ima 40 centi sigurno vode to je lako dođe da uđe ovaj dio sve bude pod vodom tako da nam dolazi do ulaza i stepeništa za sada je dobro šta će biti dalje, ne znamo", rekao je Mladen Grahovac.

Obilne padavine prouzrokovale su pojavu bujičnih voda koje su podigle nivo Miloševice, Gomjenice i Sane. Pripadnici civilne zaštite od sinoć su na terenu.

"Sinoć se počelo sa punjenjem vreća u komunalnom. Biće na određenim punktovima raspoređene vreće. Gradiće se takozvani zečiji nasip na području Gomjenice. Apelujem na građane, koji imaju probleme, da se obrate na broj 121, gdje će dobiti informacije, a naš Operativno-komunikacioni centar će proslijediti nadležnim na dalje djelovanje", rekao je Miroslav Krneta, šef Odsjeka za civilnu zaštitu grada Prijedora

Štab za vanredne situacije grada Prijedora proglasio je kasno sinoć prvi stepen pripravnosti odbrane od poplava. Gradska uprava pozvala je građane na dodatni oprez, praćenje zvaničnih informacija i, iz predostrožnosti, podizanje vrijednih stvari i namještaja na više spratove ili na sigurnije lokacije, kako bi se umanjile eventualne materijalne štete.

Fokus je trenutno stavljen na Gomjenicu gdje je je u toku hitna izgradnja Zečijeg nasipa do mosta na Žegeru.

"Na ovaj način ćemo u najvećoj mjeri zaštititi i Gomjenicu i Tukove i Raškovac sam centar grada. Ono što je još važnije od izgradnje parapetnog zida jeste zeleno svjetlo na produbljenje korita rijeke Sane. Čim završimo ovaj projekat ove mjere koje su predviđene krećemo sa produbljenjem korita rijeke Sane u fazama", rekao je Slobodan Javor, gradonačelnik Prijedora.

Dosadašnje mjere u projektu odbrane grada od poplava dale su rezultate, stambeni objekti na tim dijelovima nisu poplavljeni.

Ono što sa sigurnošću možemo da kažemo je da je situacija u Prijedoru najkritičnija u prigradskim naseljima, gdje najveći problem prave bujični potoci i rječice. Rijeka Gomjenica je u blagom porastu ali i dalje pod kontrolom, ono što se najavljuje za naredna 24 sata moglo bi da donese veće probleme mještanima Gomjenice, Topolika, Vrbica i Puharske.

Svi subjekti civilne zaštite su od noćas na terenu a upravo ovđe iza mene je u toku hitna izgradnja zečijeg nasipa, koji bi ukoliko kiša nastavi da pada spriječio dalje prodiranje vode ka stambenim objektima.

Važno je takođe napomenuti da su radovi na izgradnji zemljanog nasipa dok se ne izgradi betonski parapetni zid do mosta na Žegeru privremeno rješenje, a tek nakon produbljenja korita rijeke Sane možemo reći da će grad u potpunosti biti zaštićen od poplava. Ja predlažem da pogledamo u prilogu kakva je sitacija bila danas u Prijedoru.