U Pelagićevu proglašena vanredna situacija: Premijer Minić obilazi teren

29.03.2026

11:56

Пелагићево, ванредна ситуација
Foto: facebook/pelagicevo

Zbog obilnih padavina koje su izazvale izlivanje vodotokova i poplave, u Pelagićevu je proglašena vanrednu situaciju u Mjesnoj zajednici Ćendići i Kladuša.

Najkritičnija situacija zabilježena je u ovim naseljima gdje su se izlile rijeke Lipovica i Briježnica, poplavivši više domaćinstava i presjekaviši pojedine putne pravce. Na terenu su angažovane nadležne službe sa teškom mehanizacijom.

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić stigao je u naselje Ćendići u opštini Pelagićevo, gd‌je će provjeriti stanje kanala, koji je važan za odbranu od poplava u ovom naselju.

Na terenu je i načelnik opštine Pelagićevao Slavko Tešić, kao i vršilac dužnosti direktora Javne ustanove "Vode Srpske" Miroslav Milovanović.

Удес на брзој цести

Hronika

Banjalučanin poginuo u saobraćajnoj nesreći, oglasilo se OJT

U naseljima Ćendići i Kladuša u Pelagićevu juče je proglašena vanredna situacija, ali je stanje danas povoljnije.

U Republici Srpskoj u prethodna dva dana intenzivne su padavine, što je izazvalo rast vodostaja.

Više iz rubrike

Проходан пут Козарац-Мраковица

Gradovi i opštine

Zatvoren put Kozarac - Mrakovica

2 h

0
Трактор

Gradovi i opštine

Padavine nisu pokvarile svirku: Bend na nastup došao traktorom

16 h

1
Дервента: Проглашене редовне мјере одбране од поплава

Gradovi i opštine

U Derventi proglašene redovne mjere odbrane od poplava

17 h

0
Снијег у Бијељини

Gradovi i opštine

Novi snijeg - novi problemi u saobraćaju

18 h

0

14

30

Minić na terenu: Obišao kritična područja u Pelagićevu

14

23

Ko najviše profitira od pomjeranja kazaljki na satu?

14

06

"Vode Srpske": Najkritičnije na rijeci Ukrini, vrh vodenog talasa sutra ujutro

13

58

Mazalica podsjetio Suljagića: Izrael nije podržao njemačku rezoluciju o "genocidu u Srebrenici"

13

53

Prva fotografija Branka Babića iz bolnice

