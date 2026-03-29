U Pelagićevu proglašena vanredna situacija: Premijer Minić obilazi teren

Zbog obilnih padavina koje su izazvale izlivanje vodotokova i poplave, u Pelagićevu je proglašena vanrednu situaciju u Mjesnoj zajednici Ćendići i Kladuša.

Najkritičnija situacija zabilježena je u ovim naseljima gdje su se izlile rijeke Lipovica i Briježnica, poplavivši više domaćinstava i presjekaviši pojedine putne pravce. Na terenu su angažovane nadležne službe sa teškom mehanizacijom.

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić stigao je u naselje Ćendići u opštini Pelagićevo, gd‌je će provjeriti stanje kanala, koji je važan za odbranu od poplava u ovom naselju.

Na terenu je i načelnik opštine Pelagićevao Slavko Tešić, kao i vršilac dužnosti direktora Javne ustanove "Vode Srpske" Miroslav Milovanović.

U naseljima Ćendići i Kladuša u Pelagićevu juče je proglašena vanredna situacija, ali je stanje danas povoljnije.

U Republici Srpskoj u prethodna dva dana intenzivne su padavine, što je izazvalo rast vodostaja.