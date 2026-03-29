Logo
Large banner

Novo poskupljenje u bh. gradu: Taksisti dižu cijene od ponedjeljka

Autor:

ATV

29.03.2026

20:33

Komentari:

0
Ново поскупљење у бх. граду: Таксисти дижу цијене од понедјељка
Foto: Unsplash

Kao što je i najavljeno ranije, u Sarajevu se od ponedjeljka, 30. marta, podižu cijene taksi usluga.

Naime, taksisti u Sarajevu su dobili naloge za promjene tarifa prema kojima će start biti 3,50 KM, a svaki pređeni kilometar 2,30 KM.

Ovo je za portal "Crna hronika" potvrdio jedan od vozača Sarajevo-taksija, a prema ranijim informacijama, sve sarajevske taksi kompanije će podići cijene.

Razlog poskupljenja taksi usluga jeste nagli rast cijena goriva.

Prema informacijama koje ima pomenuti portal, vozači Sarajevo-taksija će uskoro kupovati i nove taksimetre koji će omogućiti kartično plaćanje, ali i izdavanje fiskalnih računa.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

taksi

poskupljenje

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner