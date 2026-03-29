Novo poskupljenje u bh. gradu: Taksisti dižu cijene od ponedjeljka

29.03.2026
Kao što je i najavljeno ranije, u Sarajevu se od ponedjeljka, 30. marta, podižu cijene taksi usluga.
Naime, taksisti u Sarajevu su dobili naloge za promjene tarifa prema kojima će start biti 3,50 KM, a svaki pređeni kilometar 2,30 KM.
Ovo je za portal "Crna hronika" potvrdio jedan od vozača Sarajevo-taksija, a prema ranijim informacijama, sve sarajevske taksi kompanije će podići cijene.
Razlog poskupljenja taksi usluga jeste nagli rast cijena goriva.
Prema informacijama koje ima pomenuti portal, vozači Sarajevo-taksija će uskoro kupovati i nove taksimetre koji će omogućiti kartično plaćanje, ali i izdavanje fiskalnih računa.
