Da te ubijem kao kera: Napao ljude koji su došli da pomognu malom Nikoli

Dok je cijela zemlja ustala na noge da pomogne dječaku čije su riječi "Baba, molim te, nemoj više da me vodiš na groblje" rasplakale naciju, jedan čovjek je riješio da se tome suprotstavi na najmonstruozniji način. Na snimcima se jasno čuje bijes i agresija osobe koja se predstavila kao "komšija", a koja je, bez ikakvog povoda, počela da urla na djecu i ljude koji im grade bolju budućnost.

Scena Slavlje u domu Milice Todorović, pjevačica se oglasila emotivnom porukom

"Ostanite tamo di ste bili, da vas ne vidim. Pišemo sutra peticiju cijelo selo, protiv ljudi! Nemoj da pametuješ, tjeraj se u pi*ku materinu!", urlao je muškarac na snimku, dok su se Marko Nikolić i ekipa "Telegrafa" borili da ostanu prisebni.

Njegove sramne riječi i psovke upućene ljudima koji pomažu djeci bez majčinske ruke i očeve brige, rasplakale su malog Nikolu, koji je nijemo posmatrao ovaj horor. Scena uplakanog dječaka, koji je već previše propatio u svom kratkom životu, dok komšija bjesni, nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

"Nemoj sad da donesem pištolj da te ubijem ko kera. Nemoj me izazivati, pi*ka ti materina slepačka. Samo kukate tu pi*da vam materina, reklamu pravite ovdje zbog vas. Pi*ka vam materina slepačka. Ti si kopile jedno sigurno. Vidjećete sutra šta će biti pi*ka vam materina, snimaj mamu ti je*em pa ćeš vidjeti šta ćeš dobiti i ja sam tebe snimio", vikao je ovaj čovjek kao zvijer.

Hronika Pokušaj ubistva u Banjaluci, oglasilo se Tužilaštvo

Marku Nikoliću uputio je i ove jezive riječi, dok je maleni Nikola već tada bio van sebe od straha i šoka.

"Ne mogu se useliti tu, ma jok pusti me ti u pi*ku materinu i djetetu, da vas ne vidim više ovdje. Nemoj da uzmem sad motku da te izubijam pi*ka ti materina slepačka. Ma kakvo dijete i on će biti socijalni problem isto kao i ti, marš u pi*ku materinu", vikao je svom silinom.

Ovaj napad, koji je kulminirao prijetnjama pištoljem i motkom, zabilježen je na snimcima koji su sada krunski dokaz u postupku koji je pokrenut. Ipak, ono što najviše boli je činjenica da se ovakva mržnja dešava usred humanitarne akcije, u dvorištu dječaka koji sanja samo jedno – kupatilo i mir.

Ali, Marko Nikolić poručuje da ih prijetnje i uvrede neće zaustaviti.

"Akcija pomoći porodici malog Nikole neće biti zaustavljena, naprotiv borba za bolji život se nastavlja kako i mora nakon teške sudbine koja ih je zadesila", poručeno je, uz poziv svima da se pridruže akciji i pokažu da je ljudska dobrota jača od bilo kakve mržnje.