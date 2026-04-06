"Novoj željezari" neće biti isključena struja

Uprave "Nove željezare Zenica" i "Elektroprivrede BiH" dogovorile su da neće biti isključena električna energija ovom zeničkom preduzeću.

Isključenje struje bilo je najavljeno za danas i to zbog dugovanja, a postignutim dogovorom obezbijeđeno je nesmetano odvijanje proizvodnih procesa u kompaniji, prenose federalni mediji.

Osim opomene za struju, ranije su im stigle opomene za dugovanja za grijanje i plin.

Iz Sindikata "Nove željezare Zenica" danas je poručeno da ovo preduzeće, a posebno visoka peć, ne smiju ostati bez struje, kao i da rude i koksa ima za još dvadesetak dana zato što nisu usvojene mjere za zaštitu domaće proizvodnje čelika.

Sindikat metalaca FBiH i Sindikat "Nove željezare Zenica" upozorili su da je čelična industrija suočena sa ozbiljnom krizom i da su potrebne hitne i konkretne odluke vlasti.

Predsjedništvo Sindikata metalaca FBiH zatražilo je od nadležnih institucija da isplata plata radnicima i izvršavanje obaveza prema kolektivnom ugovoru ne smiju kasniti niti biti dovedeni u pitanje, a od federalne Vlade se zahtijeva hitno i konkretno uključivanje u rješavanje problema već tokom ove sedmice.

(SRNA)