FBiH: Energoinvest traži poskupljenje gasa od 4,59 odsto u drugom kvartalu

06.04.2026 14:07

Сарајево
Kompanija Energoinvest zatražila je od Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije saglasnost za poskupljenje prirodnog gasa u veleprodaji za 4,59 odsto u drugom kvartalu ove godine, uz obrazloženje da je riječ o minimalnoj korekciji u uslovima značajnog rasta cijena na evropskim tržištima.

Predložena cijena je 865,40 KM za 1.000 metara kubnih, a iz Energoinvesta navode da je povećanje umjereno jer su cijene u Evropi i do 20 odsto više, te ističu da je tokom marta zadržana januarska cijena kako bi se građani i privreda zaštitili od naglih poskupljenja.

Iz kompanije pojašnjavaju da je korekcija rezultat rasta nabavne cijene od dobavljača, uslovljenog globalnim kretanjima cijena gasa i nafte, ali da domaće tržište ostaje stabilnije zahvaljujući modelu zasnovanom na dugoročnim ugovorima i naftnoj formuli, prenose federalni mediji.

Prema navodima kompanije, povećanje će ograničeno uticati na krajnje korisnike, odnosno na domaćinstva minimalno, uz dodatno ublažavanje zbog manje sezonske potrošnje, dok će privreda i dalje imati konkurentnije cijene u odnosu na većinu evropskih tržišta.

Iz Energoinvesta poručuju da će nastaviti aktivno upravljanje nabavkom i cijenama radi očuvanja stabilnosti tržišta i sigurnosti snabdijevanja u uslovima globalnih energetskih turbulencija.

