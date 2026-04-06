Budimir pred dolazak Trampa Mlađeg: Bezbjednost na visokom i profesionalnom nivou

06.04.2026 13:57

Жељко Будимир
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske radi u skladu sa svojim mjerama i radnjama koje preuzimamo kada dolaze sve VIP ličnosti, pa tako i u slučaju najavljenog dolaska Donalda Tramp Mlađeg u Banjaluku, istakao je Željko Budimir, ministar unutrašnjih poslova Srpske Željko Budimir.

"Budite ubijeđeni da će sve biti preduzeto kao i svako kada dolazi u Republiku Srpsku, da se osjeća bezbjedno. U ovom slučaju za Trampa MUP Srpske će kao i do sada profesionalno da odradi svoj dio posla - naglasio je Budimir.

Budimir dodaje da dugo nismo imali situaciju da se na određenim mjestima čuje naš glas.

"Sada smo se probili i to je rezultat određenih diplomatskih aktivnosti i njenog rukovodstva koji su u proteklom periodu bili pod strašnim pritiskom. Sada izlazimo iz takvog stanja, Željka Cvijanović, Milorad Dodik, sada Siniša Karan rade to vrlo predano. Fudbalskim riječnikom rečeno sada smo mi u diplomatskoj navali, ali samo iz jednog razloga, ne da bi radili nekome nešto loše, već da bi položaj Srpske i srpskog naroda u biH bio što bolji", naglasio je Budimir.

Доналд Трамп Млађи

Republika Srpska

Sin Donalda Trampa dolazi u Banjaluku!

Željko Budimir

Donald Tramp Mlađi

Banjaluka

Komentari (2)
Više iz rubrike

Доналд Трамп млађи аплаудира док његов отац, предсједник Доналд Трамп, који није на слици, излази на бину на самиту Института за будуће инвестиционе иницијативе у петак, 27. марта 2026. године, у Мајами Бичу.

Republika Srpska

Sin Donalda Trampa dolazi u Banjaluku!

19 h

22
Радован Ковачевић

Republika Srpska

Kovačević: Opozicija "raštimovani" orkestar koji ne bi mogao da vodi ni kiosk, a kamoli Srpsku

19 h

23
Ана Тришић Бабић

Republika Srpska

Ana Trišić Babić v.d. direktora nove Kancelarije za međunarodnu saradnju Srpske

19 h

9
Сташа Кошарац

Republika Srpska

Košarac: Oko Bećirovića se okupila grupa protiv Republike Srpske i svega što je srpsko

20 h

1

Najbolji na svijetu: Jokićev moćni tripl-dabl za nestvaran preokret

Vens stigao u Mađarsku da podrži Orbana

Horoskop za utorak: Dan odluka za Ovna i iznenađenja za Vodoliju

Danas slavimo Blagovijesti! Ako uradite ovo imaćete jako lošu godinu

Večeras ističe ultimatum

