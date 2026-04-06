Budimir pred dolazak Trampa Mlađeg: Bezbjednost na visokom i profesionalnom nivou

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske radi u skladu sa svojim mjerama i radnjama koje preuzimamo kada dolaze sve VIP ličnosti, pa tako i u slučaju najavljenog dolaska Donalda Tramp Mlađeg u Banjaluku, istakao je Željko Budimir, ministar unutrašnjih poslova Srpske Željko Budimir.

"Budite ubijeđeni da će sve biti preduzeto kao i svako kada dolazi u Republiku Srpsku, da se osjeća bezbjedno. U ovom slučaju za Trampa MUP Srpske će kao i do sada profesionalno da odradi svoj dio posla - naglasio je Budimir.

Budimir dodaje da dugo nismo imali situaciju da se na određenim mjestima čuje naš glas.

"Sada smo se probili i to je rezultat određenih diplomatskih aktivnosti i njenog rukovodstva koji su u proteklom periodu bili pod strašnim pritiskom. Sada izlazimo iz takvog stanja, Željka Cvijanović, Milorad Dodik, sada Siniša Karan rade to vrlo predano. Fudbalskim riječnikom rečeno sada smo mi u diplomatskoj navali, ali samo iz jednog razloga, ne da bi radili nekome nešto loše, već da bi položaj Srpske i srpskog naroda u biH bio što bolji", naglasio je Budimir.