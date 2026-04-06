Pokušaj ubistva u Banjaluci, oglasilo se Tužilaštvo

Autor:Stevan Lulić
Banjalučanin B.Z. (40) uhapšen je zbog sumnje da je u petak, 3. aprila, u ovom gradu pokušao da ubije Ž.P, a Tužilaštvo je već zatražilo pritvor za osumnjičenog.
Kako su naveli iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, pokušaj ubistva dogodio se u ulici Cara Lazara, kada je, kako se sumnja B.Z. nožem, nakon svađe, povrijedio Ž.P.
Tom prilikom Ž.P. je zadobila povrede u predjelu grudnog koša.
"Tužilac je uputio prijedlog za određivanje mjere pritvora zbog postojanja naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da će osumnjičeni ponoviti krivično djelo, shodno odredbi člana 197. stav 1. tačka v. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske", saopšteno je iz OJT Banjaluka.
O prijedlogu za određivanje mjere pritvora odlučiće sudija za prethodni postupak Okružnog suda u Banjaluci.
