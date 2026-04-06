Logo
Large banner

Hapšenje u BiH zbog pljačke kazina prošle sedmice

Autor:

Stevan Lulić
06.04.2026 17:18

Komentari:

0
Lisice zatvor pritvor
Foto: Ron Lach/Pexels

Tri osobe uhapšene su zbog pljačke kazina u Gračanici koja se dogodila 1. aprila, saopšteno je iz MUP-a Tuzlanskog kantona.

Kako su naveli iz policije, uhapšeni su L.O, rođen 1985. godine, J.I, rođen 2005. godine i A.I. rođen 1984. godine, svi iz Gračanice.

Благовијести.webp

Društvo

Sutra su Blagovijesti: Ovo treba uraditi svaka žena koja se bori za potomstvo

"Daljnjim operativnim radnjama uz saglasnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i prema Naredbama Kantonalnog suda u Tuzli, istražioci Odjeljenja kriminalističke policije PU Gračanica su zajedno sa službenicima Jedinice policije za specijalnu podršku locirali lica koja se dovode u vezu sa navedenim događajem, te su izvršene radnje pretresanja lica, stambenih objekata i vozila koja ista koriste", saopštili su iz MUP-a TK i dodali:

"Prilikom pretresanja, kao i drugih radnji provedenih na području grada Gračanica, pronađeni su i privremeno oduzeti predmeti koji se dovode u vezu sa izvršenjem predmetnog krivičnog djela (pištolj, mobilni telefoni, odjeća i dr.) kao i određena količina materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu".

илу-топ.webp

Region

Tragedija u Hrvatskoj: Top iznenada opalio i raskomadao čovjeka

Uhapšeni trojac je nakon kriminalističke obrade, uz Izvještaj sa dokazima predat Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona na dalje postupanje zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo Razbojništvo.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Pljačka

Krađa

Policija

hapšenje

Gračanica

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

хапшење осумњичених у акцији Бразил

Hronika

Određen pritvor osumnjičenima za krijumčarenje 50 kilograma skanka

17 h

0
заштита на раду, безбједност радника, упозорење, градилиште

Hronika

Vlasnik građevinske firme prijavljen tužilaštvu zbog pogibije radnika

18 h

0
Полиција аутомобил

Hronika

Visoka korupcija u javnom sektoru i obrazovanju: Potvrđene optužnice

21 h

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Hronika

Autobus udario biciklistu u Banjaluci

23 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

07

38

Najbolji na svijetu: Jokićev moćni tripl-dabl za nestvaran preokret

07

33

Vens stigao u Mađarsku da podrži Orbana

07

25

Horoskop za utorak: Dan odluka za Ovna i iznenađenja za Vodoliju

07

15

Danas slavimo Blagovijesti! Ako uradite ovo imaćete jako lošu godinu

07

12

Večeras ističe ultimatum

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner