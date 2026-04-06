Hapšenje u BiH zbog pljačke kazina prošle sedmice

Tri osobe uhapšene su zbog pljačke kazina u Gračanici koja se dogodila 1. aprila, saopšteno je iz MUP-a Tuzlanskog kantona.

Kako su naveli iz policije, uhapšeni su L.O, rođen 1985. godine, J.I, rođen 2005. godine i A.I. rođen 1984. godine, svi iz Gračanice.

"Daljnjim operativnim radnjama uz saglasnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i prema Naredbama Kantonalnog suda u Tuzli, istražioci Odjeljenja kriminalističke policije PU Gračanica su zajedno sa službenicima Jedinice policije za specijalnu podršku locirali lica koja se dovode u vezu sa navedenim događajem, te su izvršene radnje pretresanja lica, stambenih objekata i vozila koja ista koriste", saopštili su iz MUP-a TK i dodali:

"Prilikom pretresanja, kao i drugih radnji provedenih na području grada Gračanica, pronađeni su i privremeno oduzeti predmeti koji se dovode u vezu sa izvršenjem predmetnog krivičnog djela (pištolj, mobilni telefoni, odjeća i dr.) kao i određena količina materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu".

Uhapšeni trojac je nakon kriminalističke obrade, uz Izvještaj sa dokazima predat Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona na dalje postupanje zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo Razbojništvo.