Logo
Large banner

Radnik iz bijesa isključio struju cijelom naselju

Autor:

ATV
06.04.2026 18:56

Komentari:

0
Радник ради на стубу за струју.
Foto: ATV

U noći između subote i nedjelje došlo je do nesvakidašnjeg incidenta kada je, prema navodima mještana, radnik Elektrodistribucije Srbije iz revolta i sukoba sa gostima u jednom ugostiteljskom objektu, isključio struju čitavom naselju Ljig i okolnim selima.

Kako je cijelo naselje ostalo bez struje

"Incident se dogodio u jednom lokalu gdje je pijani gost pravio nered i bio više puta opomenut. Nakon toga, revoltiran situacijom, pronašao je glavni ormar za napajanje i isključio električnu energiju, ostavivši stanovnike Ljiga bez struje" potvrđeno je za agenciju RINA.

Bez napajanja su, osim Ljiga, ostala i pojedina liška sela koja se snabdijevaju iz iste trafostanice.

Nakon izvesnog vremena snabdijevanje električnom energijom je normalizovano, ali ovaj događaj i dalje je glavna tema među građanima.

Protiv radnika EDS-a zbog nastalog incidenta pokrenut je disciplinski postupak.

(Telegraf.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Struja

isključenje struje

Srbija

incident

Ljig

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

07

38

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner