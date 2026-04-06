Radnik iz bijesa isključio struju cijelom naselju

Autor:ATV
Komentari:0
U noći između subote i nedjelje došlo je do nesvakidašnjeg incidenta kada je, prema navodima mještana, radnik Elektrodistribucije Srbije iz revolta i sukoba sa gostima u jednom ugostiteljskom objektu, isključio struju čitavom naselju Ljig i okolnim selima.
"Incident se dogodio u jednom lokalu gdje je pijani gost pravio nered i bio više puta opomenut. Nakon toga, revoltiran situacijom, pronašao je glavni ormar za napajanje i isključio električnu energiju, ostavivši stanovnike Ljiga bez struje" potvrđeno je za agenciju RINA.
Scena
Zorica Brunclik nije OK: Pjevač o zdravlju koleginice
Bez napajanja su, osim Ljiga, ostala i pojedina liška sela koja se snabdijevaju iz iste trafostanice.
Nakon izvesnog vremena snabdijevanje električnom energijom je normalizovano, ali ovaj događaj i dalje je glavna tema među građanima.
Stil
Koja boja kose čini da izgledamo mlađe?
Protiv radnika EDS-a zbog nastalog incidenta pokrenut je disciplinski postupak.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
13 h10
Hronika
13 h3
Srbija
13 h0
Zdravlje
13 h0
Srbija
13 h0
Srbija
13 h0
Srbija
13 h0
Srbija
18 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu