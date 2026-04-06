Radnik iz bijesa isključio struju cijelom naselju

U noći između subote i nedjelje došlo je do nesvakidašnjeg incidenta kada je, prema navodima mještana, radnik Elektrodistribucije Srbije iz revolta i sukoba sa gostima u jednom ugostiteljskom objektu, isključio struju čitavom naselju Ljig i okolnim selima.

Kako je cijelo naselje ostalo bez struje

"Incident se dogodio u jednom lokalu gdje je pijani gost pravio nered i bio više puta opomenut. Nakon toga, revoltiran situacijom, pronašao je glavni ormar za napajanje i isključio električnu energiju, ostavivši stanovnike Ljiga bez struje" potvrđeno je za agenciju RINA.

Bez napajanja su, osim Ljiga, ostala i pojedina liška sela koja se snabdijevaju iz iste trafostanice.

Nakon izvesnog vremena snabdijevanje električnom energijom je normalizovano, ali ovaj događaj i dalje je glavna tema među građanima.

Protiv radnika EDS-a zbog nastalog incidenta pokrenut je disciplinski postupak.

(Telegraf.rs)