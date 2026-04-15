Hapšenje Srbina u Švajcarskoj: Osumnjičen za ubadanje četiri osobe

U centru St. Galena u Švajcarskoj sinoć se dogodio stravičan incident u kojem su četiri osobe povrijeđene, a policija je ubrzo nakon napada slobode lišila državljanina Srbije.

Prema pisanju medija, drama je počela u jednom restoranu, gd‌je je došlo do verbalnog sukoba koji je ubrzo eskalirao u fizički obračun.

Kako se navodi, osumnjičeni je potegao oštri predmet, najvjerovatnije nož , i nanio povrede prisutnima.

U tuči su četiri osobe su zadobile povrede različitog stepena.

Hitna pomoć je odmah izašla na teren, a povrijeđeni su transportovani u najbližu bolnicu. Kako mediji prenose, niko nije u životnoj opasnosti.

Uhapšen državljanin Srbije

Švajcarska policija je potvrdila da je glavni osumnjičeni za ovaj krvavi pir državljanin Srbije star 41 godinu.

Osumnjičeni nema fiksnu adresu stanovanja u Švajcarskoj, što ukazuje na to da je u zemlji boravio turistički ili ilegalno – navode izvori iz istrage.

Motiv napada i dalje je predmet istrage, a nadležno tužilaštvo je pokrenulo postupak protiv uhapšenog Srbina koji se tereti za nanošenje tjelesnih povreda i ugrožavanje javne bezbjednosti.

Policija je blokirala ovaj dio grada na nekoliko sati dok je trajao uviđaj, a više svjedoka je već dalo izjave o kobnoj večeri, prenosi gazetaexpress.