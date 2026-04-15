Uhapšen Srbin na KiM, određeno mu zadržavanje

Srbinu D.P. koga su juče u Sočanici kod Leposavića uhapsili pripadnici tzv. direkcije za istragu ratnih zločina određeno je zadržavanje od 48 sati, a osumnjičen je da je navodno počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

Predrag Miljković, advokat uhapšenog D.P, izjavio je da se on nalazi u policijskoj stanici u Prištini.

Tzv. kosovska policija takođe je u utorak saopštila da je D.P. određena mjera pritvora do 48 sati.

Kako je navedeno, D.P. se sumnjiči da je kao pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije tokom sukoba na KiM stacioniran u policijskoj stanici Srbica, uniformisan i naoružan, u martu 1999. godine u Srbici, u saučesništvu sa drugim pripadnicima, učestvovao u policijsko-vojnoj operaciji u kojoj je, kako se tvrdi u optužnici, "nasilno protjerao civile sa njihovih imanja, tukao, mučio, povređivao i lišio života 15 albanskih civila, dok je 16 drugih civila nestalo na dvije lokacije u Srbici".

(Tanjug)