Partnerki dao da povuče ''samo tri crte'': Žena preminula na licu mjesta

U centru Rijeke dogodila se tragedija u kojoj je preminula 39-godišnja M.S. nakon što joj je, prema sumnjama policije, partner dao drogu "spid".

Prema službenom policijskom saopštenju, policijski službenici sproveli su kriminalističko istraživanje nad I.D., 39-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog krivičnog djela omogućavanja trošenja droga.

Istragom je utvrđeno da je muškarac u popodnevnim satima 12. aprila u stanu na području Rijeke dao ženi na konzumaciju amfetamin, poznatiji kao ‘spid‘. Tokom uzimanja droge, prilikom čega je "povukla tri crte", ženi je iznenada pozlilo, nakon čega je preminula na mjestu događaja.

Policija navodi kako je nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni predat pritvorskom nadzorniku.

Međutim, kako piše portal Burin, Državno tužilaštvo zasad nije zatražilo određivanje istražnog zatvora za osumnjičenog, niti su mu izrečene mjere opreza. To znači da se muškarac trenutno brani sa slobode, dok se istraga nastavlja.

Slučaj je i dalje otvoren, a tačan uzrok smrti trebalo bi da bude poznat nakon obdukcije.

