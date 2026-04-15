Do 20. aprila stižu važne vijesti: Ova tri znaka dobiće poziv

Sredina aprila donosi snažne astrološke aspekte koji bude stare emocije, nerazjašnjene odnose i priče koje nikada nisu dobile pravi epilog.

Planete pokreću komunikaciju i vraćaju ljude iz prošlosti – ne slučajno, već sa razlogom.

Do 20. aprila, tri horoskopska znaka mogu očekivati poziv, poruku ili susret koji će ih zateći nespremne, ali i natjerati da se zapitaju – da li je nešto zaista završeno ili tek počinje iz početka.

Rak

Rakovi su poznati po tome što duboko pamte i rijetko zaboravljaju ljude koji su im značili. Upravo zato, ovaj period donosi kontakt sa osobom koja je ostavila snažan trag u njihovom životu.

Moguće je da se javi bivša ljubav ili neko sa kim su izgubili kontakt zbog okolnosti. Ovaj razgovor neće biti beznačajan – otvoriće emocije koje su dugo bile potisnute. Rakovi će morati da odluče da li žele da se vrate unazad ili da konačno zatvore jedno poglavlje.

Vaga

Za Vage dolazi trenutak istine. Osoba koja im se vraća u život nosi sa sobom priču koja nije završena kako treba.

Do 20. aprila mogu očekivati poruku ili poziv koji donosi objašnjenje, izvinjenje ili čak želju za novim početkom. Međutim, na Vagama je da procijene – da li je to nešto što zaista žele ili samo iluzija prošlosti koja ponovo kuca na vrata.

Škorpija

Škorpije ulaze u intenzivan period karmičkih susreta. Osoba koja im se vraća nije tu slučajno – između njih postoji snažna veza koja još nije razriješena.

Poziv može doći iznenada, ali će pokrenuti duboke emocije i potrebu da se stvari konačno razjasne. Ovo je prilika za zatvaranje kruga ili za novi početak, ali ovog puta uz više svijesti i iskustva.

April je mjesec u kojem prošlost traži svoje mjesto u sadašnjosti. Neki razgovori dolaze da nas oslobode, drugi da nas podsjete koliko smo se promijenili.

Za ova tri znaka, jedno je sigurno – do 20. aprila ništa neće biti slučajno. Svaki poziv nosiće poruku koju ne treba ignorisati, prenosi CdM.